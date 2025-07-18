"Недоумки": Медведев устроил истерику из-за нового пакета санкций против РФ и пригрозил усилением ударов по Украине

Заместитель главы совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился очередными угрозами Украине и Западу из-за утверждения Европейским Союзом 18-го пакета санкий против страны-агрессора. Он призвал россиян ненавидеть европейцев, пообещав, что экономика РФ якобы "выстоит", а удары по украинским городам будут "наноситься с возрастающей силой".

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Новую гневную тираду Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. В публикации, он, не стесняясь в выражениях, оскорбительно высказался о странах Европы и их лидерах, назвав их "недоумками".

Бывший президент РФ также заверил, что новые санкции якобы не повлияют на позицию Москвы.

"Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати", – написал российский чиновник.

Медведев уверяет, что российская экономика, "конечно, выстоит", и утверждает, что якобы разгром "бандеровского режима" продолжится.

"Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", – пригрозил замглавы Совбеза РФ.

По словам Медведева, России следует "продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза", к которым он отнес страны Балтии, Финляндию, Польшу, Британию, Германию и Францию.

"Чем это заканчивается для Европы – известно", – пригрозил он.

При этом Медведев открыто призвал россиян к ненависти к Европе, заявив, что им надо "учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки".

"Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто ее достоин", – выдал он.

Он также обозвал главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила об ударе санкциями ЕС в "сердце военной машины России", "омерзительной старухой", добавив, что он "не уверен, что она понимает, где сердце".

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС 18 июля после нескольких неудачных попыток утвердил 18-й пакет санкций против РФ. Среди них – обновленный "потолок" цен на российскую нефть и тотальный запрет операций с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров и анонсировал дальнейшее давление на Москву.

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