Не в реанимации? Появились неожиданные данные о состоянии сына Кадырова после ДТП

Попавший в ДТП в Грозном сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам "пошел на проправку". Кадыров-младший в момент аварии якобы находился в кортеже и "пострадал не страшно".

Об этом пишет российское издание "Агентство" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и окружению главы Чечни. При этом, несмотря на появившиеся ранее сообщения о тяжелых травмах потенциального "наследника" в клане Кадыровых до сих пор так не продемонстрировали убедительных доказательств того, что Адам вообще жив – напротив, там попытались выдать за свежее записанное заранее видео с его участием.

Кадыров-младший пошел на поправку?

В "Агентстве" утверждают, что слухи о тяжелых травмах Адама Кадырова после аварии в Грозном могут быть преувеличены: он якобы пошел на поправку. Правда, поверить на слово в издании предлагают сообщениям источников, один из которых "близок к администрации президента РФ", а второй – "к властям Чечни".

"Сын главы Чечни Адам Кадыров, который, как сообщалось, попал в ДТП в Грозном, пошел на поправку, сообщил источник "Агентства", близкий к администрации президента РФ, и подтвердил источник, близкий к властям Чечни. Источник (...) уточнил, что Кадыров-младший при аварии был в кортеже и пострадал не страшно", – пишет "Агенство".

Что известно об аварии и состоянии сына главы Чечни

О том, что Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в Грозном, стало известно в пятницу, 16 января. С тех пор его состояние, как и обстоятельства аварии доподлинно неизвестны, а сама тема обрастает слухами и разного рода инсайдами.

Так, в день аварии издание "Кавказ. Реалии" со ссылкой на два источника сообщило, что Кадыров-младший угодил в реанимацию в тяжелом состоянии. Правда, чуть позже издание опубликовало другую информацию – что состояние сына главы Чечни "не вызывает опасений у врачей".

После аварии Адама, как сообщалось, на "летающем госпитале" МЧС Ан-148 с бортовым номером RA-61717, доставили в Москву. Практически одновременно из Грозного в столицу РФ вылетел самолет Кадырова-старшего.

Предположительно, лечится сын главы Чечни в Боткинской больнице: возле нее с пятницы замечено настоящее "паломничество" жителей республики на авто с чеченскими номерами.

Разнится и информация о вероятных травмах, полученных Кадыровым-младшим. Сообщалось, что у него "сломана челюсть", есть "переломы и повреждения лица", писали даже о травме селезенки.

Да и предыдущие сообщения об обстоятельствах аварии отличаются от версии "близких к Кремлю и властям Чечни" источников "Агенства": ранее "Кавказ.Реалии" писали, что Адам сам находился за рулем, летел на огромной скорости и не справился с управлением, врезавшись в другой автомобиль: его водитель якобы погиб на месте.

Как бы то ни было, с пятницы на публике ни Адам, ни Рамзан Кадыровы не появлялись. В окружении главы Чечни на сообщения об аварии отреагировали публикацией в соцсетях Кадырова-старшего двух видео с совещаний. На одном из них засветился сам Рамзан, на втором – его сын. Однако журналисты достаточно скоро установили: ролики были сняты заранее, еще до аварии.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Чечне молчат о госпитализации сына Кадырова после ДТП. За сутки после аварии ни на одном из официальных ресурсов никак не отреагировали на множившиеся в геометрической прогрессии слухи о происшествии.

А менее чем за месяц до того неприятности со здоровьем настигли отца Адама. 25 декабря Рамзана Кадырова экстренно госпитализировали в Москве. Он некоторое время находился в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, куда его доставили в тот же день, а затем вернулся в Грозный.

