В Чечне молчат о госпитализации сына Кадырова после ДТП: в каком он состоянии

Подконтрольные кадыровскому режиму чеченские СМИ на следующий день после ДТП с участием Адама Кадырова не подтверждают и не опровергают его госпитализацию. "Летающий госпиталь" МЧС РФ, где находится сын Кадырова-старшего, вылетел в Москву.

Об этом сообщает спецпроект Радио Свобода, Кавказ.Реалии. Самолет Ан-148-100ЕМ приземлился около 1:10 в московском аэропорту Внуково, а через полчаса там сел самолет Рамзана Кадырова.

Шпитализация Адама Кадырова

Борт главаря кадыровских боевиков до сих пор остается во Внуково, а самолет МЧС перенаправили в Жуковский, пишет издание. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что этой ночью медицинский вертолет заметили над Боткинской больницей.

По состоянию на утро субботы 17 января, провластные чеченские СМИ ни разу не упомянули о ДТП в Грозном. Министр информации Чечни Ахмед Дудаев, который обычно первым отрицает любые слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, также не подтверждает и не опровергает информацию об аварии в столице ЧРИ.

Напомним, в пятницу, 17 января, кортеж Адама Кадырова устроил ДТП в Грозном. Было много пострадавших, а сам "наследник престола" находится в крайне тяжелом состоянии. Также был госпитализирован борец UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, сам Рамзан Кадыров практически отошел от прямого управления республикой по состоянию здоровья. По данным СМИ, ему установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок).

Ранее сообщалось, что 25 декабря Кадырова экстренно госпитализировали в Москве. Он некоторое время находился в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, куда его доставили в указанные сутки на реанимобиле, а затем вернулся в Грозный.

Как сообщал OBOZ.UA, Кадыров фактически дал понять, кого видит своим возможным преемником. Он рассказал о карьере своего сына Адама, который, по его словам, повторяет его собственный путь.

