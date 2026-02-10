Россиян начали штрафовать за лайки под видео на YouTube: что известно

Российский суд вынес первый штраф – 30 тысяч рублей – за лайки под видео. Этот приговор получил пенсионер, житель города Ковдор Мурманской области РФ Василий Йовдий, который имеет гражданство Украины.

Кто признан виновным?

Видео дня

РосСМИ установили, что родственники этого мужчины живут на Закарпатье, а сам он в России находился (возможно, находится до сих пор) по виду на жительство. По данным издания "Эхо", пенсионер якобы постоянно мотался из РФ в Украину и обратно, перед началом полномасштабной войны вернулся на территорию России через границу в Брянской области, а в 2023-м уезжал уже через Финляндию.

Отметим, что город Ковдор, где проживает Йовдий, входит в пограничную зону, где действует особый режим въезда и выезда. Протокол на гражданина составила именно пограничная служба ФСБ – вероятно, проверив телефон мужчины во время очередной поездки.

Как именно пенсионер "дискредитировал армию"?

ФСБшники проверили мобильный телефон, зашли в YouTube и нашли 139 видео, под которыми Йовдий поставил лайки. Суд решил описать все ролики, которые лайкнул гражданин Украины – это перечисление заняло около 30 страниц дела.

Среди этих видео как минимум два не понравились российским властям. Их авторами были так называемые иноагенты. В одном рассказывалось о ликвидации начальника войск химзащиты РФ генерала Игоря Кириллова в декабре 2024 года – вряд ли в комплиментарном для оккупанта ключе.

Суд решил, что обычный лайк является достаточной причиной, чтобы наказать жителя Мурманской области. В материалах суда использована замысловатая формулировка о том, что мужчина оставлял "одобрительные комментарии – реакции в виде лайков".

Согласно протоколу, Йовдий признал вину и раскаялся в содеянном, а также заявил, что "не поддерживает действующий режим Украины".

Адвокат российского правозащитного проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов сообщил, что ранее не слышал о подобных обвинениях в административных делах.

"Суд, в отличие от других дел по этой статье, в своем решении не оценивает, в чем именно выразилась "дискредитация армии". Вместо этого судья сделал вывод, что если видео распространил "иноагент", то это "дискредитация". Еще и суд тут изобрел интересный конструкт – "комментарий в виде лайка". Сам по себе лайк не расцениваю как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Никакого личного мнения человек не высказывал, информацию не распространял", – прокомментировал ситуацию Смирнов.

Как писал OBOZ.UA, ранее так называемый второй западный окружной военный суд страны-агрессора России впервые признал, что крейсер "Москва" затонул в результате ракетного удара украинских военных. Также было названо количество ликвидированных членов экипажа – 20 погибших и 8 пропавших безвести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!