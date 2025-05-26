'Нас заставили': Путин сделал циничное заявление об агрессии России против Украины. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин после трех дней массированных обстрелов российской оккупационной армией мирных украинских городов в очередной раз попытался оправдать агрессию против Украины, заявив, что Россию буквально заставили начать "СВО". Он завел свою старую песенку о "кровавом госперевороте" в Киеве и, что Украина якобы "подавляла Донбасс".

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Такое циничное заявление Путин сделал на встрече с бизнесменами 26 мая. Диктатора цитируют российские Telegram-каналы.

Путин пожаловался, что РФ "пытаются сделать" виновной во вторжении в Украину, а на самом деле якобы ее "заставили" к этому.

"Россию буквально заставили начать спецоперацию, а теперь пытаются сделать виноватой. Не мы же организовали госпереворот в Украине", – сказал глава Кремля.

Российский диктатор заявил, что в Украине говорили о демократии, а на самом деле якобы совершили "государственный переворот".

При этом он цинично врет, поскольку каждый президент в Украине приходил на свой пост через выборы, и сейчас в нашей стране уже шестой глава государства. Зато в России последние 25 лет правит Путин и какой "демократией" это можно объяснить – риторический вопрос.

"Все время нам говорили, что демократия, выборы... Госпереворот в Украине осуществили, и все. Вроде бы так и надо. Кровавый переворот. И пошли дальше подавлять Донбасс, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов. Ну просто заставили нас делать то, что мы сейчас делаем", – сказал российский диктатор.

Кто уничтожал людей на Донбассе становится понятно, если посмотреть, во что превращены сейчас Мариуполь, Волноваха, Соледар, Марьинка, Бахмут, Авдеевка и десятки других городов Донетчины, которые буквально стерты с лица земли.

Как сообщал OBOZ.UA:

Страна-террористка Россия в ночь на 26 мая применила для ударов по нашей территории 355 дронов и 9 ракет, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Такими циничными поступками российский диктатор Владимир Путин в очередной раз доказывает, что не хочет окончания войны и демонстрирует свое пренебрежение к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на преступления оккупантов, заявив, что Путин "абсолютно сошел с ума".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальность действия оружия для Украины. По его словам, это решение "качественно изменит ведение войны для Украины".

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