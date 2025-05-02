На Путина начали давить российские элиты, требующие уступок по отношению к Украине – WSJ

Часть элит РФ усиливает давление на диктатора Владимира Путина, требуя согласия на компромисс по поводу войны в Украине. Они озабочены новым союзом США и Украины, а также возможностью потери преимущества на переговорах. Экономический кризис и рост влияния Вашингтона вынуждают Кремль искать выход.

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По информации The Wall Street Journal, после прихода Дональда Трампа к власти казалось, что его команда симпатизирует российской позиции. Однако недавние заявления и шаги Вашингтона свидетельствуют об изменении курса, в частности, в пользу Киева.

На этой неделе российские чиновники пренебрежительно отнеслись к экономическому партнерству между Украиной и США, а член Совета федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил, что он является "еще одним важным шагом к колонизации Украины". Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа повторил его мнение, заявив, что соглашение еще больше усилило зависимость Украины от Соединенных Штатов.

"Соглашение, по сути, превратило Украину в минеральную колонию", – сказал он российским журналистам.

Но за кулисами среди некоторых представителей российской элиты растет нервозность, что соглашение может представлять новый союз между США и Украиной, что может закрыть для России окно возможностей для заключения мирного соглашения по Украине на выгодных условиях.

Приход администрации Трампа привел к резкому повороту в подходе США к конфликту, в частности, произошли личные телефонные разговоры между президентом Трампом Путиным, а также многочисленные заявления посланника США Стива Виткоффа, которые больше склонялись к российскому взгляду на конфликт. Трамп также критиковал щедрую военную поддержку Украины со стороны США во времена Джо Байдена.

Министр финансов Скотт Бессент высоко оценил соглашение о полезных ископаемых, которое демонстрирует "российскому руководству, что между украинским народом и американским народом, между нашими целями нет никакой разницы". Он сказал, что это позволит Трампу вести переговоры с Россией на более крепкой основе.

"Соглашение усугубляет ситуацию для России", – сказал Сергей Марков, связанный с Кремлем политический аналитик. "Ключевая причина напряженности между Трампом и Зеленским устранена".

Хотя соглашение, подписанное в среду, описывает будущее сотрудничество лишь расплывчато и не предоставляет никаких конкретных гарантий безопасности, по крайней мере, символически "оказывается, что США берут на себя определенную обязанность защищать Украину, поскольку они становятся собственником Украины", сказал россиянин Марков.

Соглашение учреждает Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины, который будет депозитарием любых будущих доходов от соглашения с минералами и определяет, что любая будущая военная помощь США Украине также будет считаться инвестицией США в фонд. Россия стремилась прекратить любые дальнейшие поставки оружия США Украине как условие любого долгосрочного прекращения огня, и теперь эта перспектива, похоже, потускнела.

Казалось, что у России было преимущество в переговорах по судьбе Украины, особенно после острой ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в марте в Овальном кабинете, которая привела к тому, что соглашение о полезных ископаемых не было подписано, а затем фактически пересмотрено.

Российский чиновник заявил, что на Путина сейчас растет давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что идет на дальнейшие уступки. "Он понимает, что ему нужно быть более склонным к сотрудничеству", – сказал анонимно чиновник. "В противном случае законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило о росте дефицита бюджета".

Экономические проблемы находятся в центре углубления раскола в российской элите относительно тактики переговоров, в которых более снисходительная сторона давит на Кремль, чтобы тот согласился на возможное соглашение США, по которому конфликт будет заморожен на нынешней линии фронта в обмен на частичную отмену санкций и признания США российским контролем над Крымом. войну, несмотря ни на что.

Российский чиновник сказал, что экономические соображения играют все большую роль, поскольку "невозможно полностью строить экономику на мобилизационной модели". Санкции и безумные расходы России в военное время привели к стремительному росту инфляции – официально почти на 10 процентов – в то время как рост потребительских цен почти вдвое превышает этот темп.

Усилия центрального банка по борьбе с инфляцией с помощью заоблачных процентных ставок в 21 процент не смогли сдержать рост цен, а привели к увеличению неплатежей в российской экономике и во всей банковской системе. На этой неделе крупнейший российский банк Сбербанк сообщил, что уровень проблемных кредитов резко вырос в первом квартале 2025 года, причем просроченные потребительские кредиты составляли 16,1% этого портфеля.

"Все банки не в лучшем состоянии", – сказал чиновник. "Если мы говорим об уровне задолженности населения, если мы говорим об инфляции и если мы говорим о падении уровня жизни, то все это происходит".

Дебаты в правительстве, по словам чиновника, ведутся между теми, кто рассматривает ухудшение экономической ситуации как повод для налаживания лучших связей с США, и теми, кто считает, что Россия должна захватить больше украинских территорий, пока она имеет военное преимущество, а Европа пытается заменить неохотную Америку.

Марков сказал, что возможное сближение между США и Украиной благодаря соглашению о полезных ископаемых означает, что Россия, скорее всего, будет продолжать борьбу, чтобы обеспечить себе наилучшее возможное соглашение.

"Если Россия добьется военных успехов весной, летом и осенью, то позиция Запада станет более компромиссной, а вероятность мирного соглашения возрастет", – сказал он. Россия не может согласиться на любое прекращение огня, которое откроет путь для перевооружения Украины и начала дальнейшей мобилизации.

Российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам, заявил, что соглашение о полезных ископаемых может усложнить для Соединенных Штатов отказ от мирных переговоров и возложить бремя ответа на Путина, возможно, с предложениями собственного соглашения по поводу полезных ископаемых. Он сказал, что долгосрочное соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если США согласятся ограничить поставки определенных видов вооружения Украине, таких как наступательные системы, добавил он.

"Конечно, Россия может продолжать воевать, но существует риск того, что все может вернуться к тому, как было при Байдене… Если у Трампа сложится впечатление, что люди пытаются обмануть его и затянуть процесс, не заключая то, что он считает выгодным для России соглашением, то, конечно, он может принять решение об увеличении [военной] помощи", — заявил ученый.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение, напомним, было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых из США подписало министерша экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Стороны опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Его еще предстоит ратифицировать Верховной Раде, и касается он месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

Торговый представитель Украины Тарас Качка также заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимает исключительно правительство Украины.

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