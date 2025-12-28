Месть за Киев: дроны массированно атаковали Москву, закрыты аэропорты

В ночь на субботу, 27 декабря, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину, основной целью которой были Киев и Киевщина. Уже днем российскую столицу в ответ атаковали дроны.

Видео дня

На Москву летели десятки БПЛА. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии 26 беспилотников, которые направлялись в сторону города.

По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Атака повлияла на работу аэропортов столицы РФ. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", а также в аэропортах Ярославля, Калуги и Чебоксар.

В общей сложности более 270 рейсов задержали на прилет и вылет во "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений. На запасные аэродромы ушли 69 самолетов, были отменены 42 рейса.

Тем временем в минобороны России отчитались об "уничтожении" с 15:00 до 23:00 237 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них, утверждают в РФ, 32 были якобы сбиты над Московским регионом, а 18 БПЛА летели именно на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 декабря в российском Волгограде прогремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявляли режим беспилотной опасности.

