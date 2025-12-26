В российском Волгограде прогремели взрывы в районе НПЗ 'Лукойл': первые подробности. Видео

В ночь на 26 декабря в российском Волгограде прогремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявили режим беспилотной опасности.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, будто подразделения противовоздушной обороны МО РФ отбили атаку БПЛА. По его словам, по состоянию на тот момент информации о пострадавших или повреждениях объектов не поступало.

По данным пресс-службы губернатора, "сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области". Там также заверили, что ситуацию контролируют экстренные службы региона.

После сообщений о взрывах в области ввели режим беспилотной опасности. Росавиация мгновенно закрыла аэропорт Волгограда, ограничив прием и отправку рейсов.

Местные жители начали активно публиковать видео в соцсетях и пабликах. На кадрах видны яркие вспышки, взрывы и пожары на территории завода. Очевидцы писали, что зарево было видно из разных районов города, а в небе работала противовоздушная оборона.

Что известно сейчас

По словам очевидцев, дроны достигли территории НПЗ "Лукойл". В сообщениях говорится о по меньшей мере 8–10 взрывах на западе и севере Волгограда. Люди также сообщали о гуле в небе, ярких вспышках и сильных звуковых волнах, от которых дрожали стены и окна в квартирах.

Очевидцы утверждают, что беспилотники летели на небольшой высоте со стороны Волги. Информация о масштабе повреждений на заводе на данный момент официально не подтверждена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ночь на 6 ноября в Волгограде уже фиксировали взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании "Лукойл". По меньшей мере 10 взрывов прогремело над Волгоградом.

