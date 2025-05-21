В России повторили требования о капитуляции Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

В России продолжают на высоком уровне отрицать легитимность украинской власти и конституции, а также суверенитет Украины. Это свидетельствует о незаинтересованности Москвы в переговорах и любом завершении войны, кроме как путем капитуляции Киева.

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Это, вместе с постоянным повторением максималистских требований Кремля к Украине, перечеркивает мнимую "готовность" российского диктатора Владимира Путина к установлению мира. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

После очередного телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Путиным, состоявшегося 19 мая, российские чиновники продолжили отрицать легитимность президента Украины, правительства и Конституции, а также суверенитет Украины – несмотря на то, что сам российский диктатор делает вид, что заинтересован в мирных переговорах о прекращении войны.

На этот раз с привычными для Кремля нарративами выступил на Санкт-Петербургском международном правовом форуме 20 мая заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в Украине сейчас якобы нет должностных лиц, уполномоченных заключать мирное соглашение с Россией – и агрессор собирается определять тех, кто на это "уполномочен", исходя из собственных трактовок Конституции Украины.

Также Медведев поставил под сомнение суверенитет Украины и заявил, что Украина является "несостоявшимся государством", а, "отсутствие легитимности" у представителей украинской власти, по версии российского чиновника, вызывает "серьезные вопросы" относительно того, с кем Россия может вести переговоры во время будущих мирных переговоров.

Этими заявлениями, считают аналитики, Медведев перечеркнул попытки Путина создать видимость заинтересованности в достижении мира.

"Заявления Медведева прямо противоречат сообщенной договоренности Путина с президентом США Дональдом Трампом немедленно начать двусторонние переговоры с Украиной. Они свидетельствуют о том, что Россия на самом деле не заинтересована во взаимодействии с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками украинского правительства, которые являются ключевыми для двусторонних переговоров о прекращении войны", – говорится в материале.

К лживому нарративу о "нелегитимности" Зеленского и украинского правительства российские чиновники неоднократно прибегали и раньше – с целью оправдать отказ России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной и способствовать достижению давней военной цели России – установления пророссийского марионеточного правительства в Киеве.

Эти нарративы регулярно опровергали, в том числе и аналитики ISW: проводить выборы в Украине во время действия военного положения прямо запрещает конституция и украинское законодательство. Не может украинская власть и отменить военное положение – до тех пор, пока, как прописано в соответствующем законе, существует "угроза нападения или опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности".

"ISW продолжает оценивать, что любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно включать четкое признание Россией легитимности президента, правительства и Конституции Украины", – в очередной раз повторили аналитики.

В уже упомянутом выступлении кремлевским фейком о "нелегитимности" украинской власти Медведев не ограничился. Он повторил весь набор ультиматумов Кремля, равнозначных требованию полной капитуляции Украины.

Так, российский чиновник откровенно соврал о "законности согласно международному праву" оккупации украинских Крыма, частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с последующим их "включением в состав РФ". Подобные утверждения, считают аналитики, лишний раз подчеркивают, что Россия не собирается идти на какие-либо уступки в переговорах по завершению агрессивной войны против Украины.

Также Медведев потребовал, чтобы демилитаризовала текущую линию фронта, отказалась от военной помощи, предоставляемой Западом, а также от идеи развертывания европейских миротворческих сил в Украине, потому что их, мол, Москва будет рассматривать как угрозу и "законные военные цели".

"Заявления Медведева свидетельствуют о том, что Россия не отказалась от своих первоначальных целей в Украине, которые включают "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, обеспечение международного признания значительной части южной и восточной Украины российской территорией и постоянный внеблоковый статус для Украины. Угрозы Медведева будущим европейским миротворцам также являются частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы представить нынешнюю войну в Украине как экзистенциальный конфликт между Россией и Западом", – отметили аналитики.

В ISW также констатировали: то, что позволил себе публично транслировать Медведев, свидетельствует, что после разговора с Трампом и данных ему обещаний Путин не приказал российским чиновникам воздержаться от нарративов, направленных на дискредитацию Украины. Следовательно, резюмируют аналитики, российский диктатор явно не намерен вести добросовестные переговоры с Украиной – сколько бы он ни пытался убедить Трампа в обратном.

Напомним, накануне, на утро следующего дня после телефонного разговора Путина и Трампа, в ISW объяснили, что нужно для эффективных переговоров между Украиной и Россией. Пока же, уверены аналитики, Москва совершенно не желает прекращать войну, саботируя любые усилия по мирному урегулированию.

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