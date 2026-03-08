Кремль случайно выставил неотцензурированное поздравление Путина женщинам. Видео

В сети обсуждают неудачное поздравление российского диктатора Владимира Путина с 8 марта. Из ролика не убрали кашель, запинки и разговоры кремлевского главаря.

Неотцензурированную версию поздравления обнародовали официальные кремлевские ресурсы. Впоследствии видео удалили и обнародовали смонтированный ролик, однако неудачная версия начала быстро распространяться в сети.

Из распространенного видео не вырезали технические фрагменты записи. Пытаясь поздравить жительниц страны-агрессора, Путин несколько раз прерывал речь из-за кашля и першения в горле. Также на опубликованном видео он просил съемочную группу перезаписать дубль.

"Знаете, давайте я еще раз скажу, потому что задерло. Что-то закашлялся. Много говорил очень сильно", – обратился диктатор к команде.

Позже на сайте Кремля появилась уже смонтированная версия поздравления, из которой убрали неудачные дубли. Несмотря на это, первое видео стало вирусным в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года российский диктатор Владимир Путин не смог с правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Более того, он практически сразу запнулся и все равно не выговорил имя его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее также занимал должность туркменского президента.