Путин оконфузился в Ашхабаде: диктатор дважды не смог произнести фамилию президента Туркменистана

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в туркменский Ашхабад на якобы "международный" форум. Но прибыв на мероприятие, он не смог с правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Более того, он практически сразу запнулся и все равно не выговорил имя его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее также занимал должность туркменского президента.

Это произошло во время открытия форума "Мир и доверие: единство целей в пользу устойчивого будущего". Бердымухамедов передал слово Путину, а тот решил поздравить президента Туркменистана с принятием в ООН резолюции о "Постоянном нейтралитете Туркменистана".

Что (не)сказал Путин

"Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием... Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулевича Бердыму... муховедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы... мелигуловича Бердымуховедова, и весь народ дружественного нам Туркменистана", – сказал Путин.

Диктатор России сначала ошибся в произнесении фамилии Бердымухамедова, а со второй попытки не смог произнести отчество его отца, и снова ошибся в фамилии.

Интересно, что видео (ниже) начал распространять первым официальный Кремль. По состоянию на сейчас именно этот фрагмент видео в Кремле убрали.

Что предшествовало

Ранее проблем с фамилией Бердымухамедова у Путина не было. Но это далеко не первый случай, когда главарь Кремля делает ошибки в именах лидеров других стран во время личных встреч. Например, несколько раз он не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Оппозиционные российские издания осторожно предполагают, что диктатор намеренно делает такие ошибки, пытаясь унизить своих визави. Потому что Путин якобы не может выговорить не только длинные, но и короткие фамилии.

Например, как сообщал OBOZ.UA, главарь Кремля не смог с первого раза произнести имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступая на скандальном саммите БРИКС в Казани. Путину "понадобилось" на это целых три попытки.