Кортеж Кадырова попал в ДТП: в больницу Грозного в тяжелом состоянии доставили VIP-персону – СМИ

Кортеж сына главы Чечни Рамзана Кадырова – Адама – устроил ДТП в Грозном. Есть много пострадавших, а сам "наследник престола" попал в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Telegram-канал оппозиционного движения Niyso. Также в сети пишут, что в этой аварии уже есть погибший.

"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Все ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву. Речь идет либо об Адаме Кадырове, либо о самом Рамзане", – сообщили в Niyso.

Впоследствии появилось уточнение, что речь идет все-таки об Адаме Кадырове, и именно из-за него такой переполох в столице Чечни.

Как сообщили в сети, кортеж Адама Кадырова передвигался по Грозному на большой скорости. Машина двигалась за машиной, когда первая машина внезапно встретила препятствие. В результате машины на скорости начали влетать друг в друга.

В пабликах пишут, что в аварии есть много пострадавших. Самого же Адама Кадырова отправили в новую республиканскую больницу в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву.

Кроме того, сообщают, что с Адамом Кадыровым в машине был Хамзат Чимаев, который также получил тяжелые травмы и якобы погиб на месте аварии.

Что известно об Адаме Кадырове

Глава Чечни Рамзан Кадыров, скорее всего, готовит своего третьего сына, 18-летнего Адама, своим преемником. Адам Кадыров очень похож на своего отца как внешне, так и грубым поведением.

За последние месяцы ему было присвоено множество титулов: он является секретарем Совета безопасности Чечни, начальником отдела обеспечения безопасности и помощником своего отца, куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы, а также куратором двух батальонов, воюющих против Украины.

Кадырова-младшего стали назначать на высокие должности и вручать награды после того, как он избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. В феврале 2024 года Журавеля осудили по делу об оскорблении чувств верующих, а в ноябре того же года – по делу о государственной измене.

Сам Рамзан Кадыров практически отошел от прямого управления республикой по состоянию здоровья. По данным СМИ, ему установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок).

25 декабря Кадыров был экстренно госпитализирован в Москве. Он некоторое время находился в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, куда его доставили в указанные сутки на реанимобиле, а затем вернулся в Грозный.

Как сообщал OBOZ.UA, Кадыров фактически дал понять, кого видит своим возможным преемником. Он рассказал о карьере своего 17-летнего сына Адама, который, по его словам, повторяет его собственный путь.

