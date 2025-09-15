'Вырос рядом со мной': тяжелобольной Кадыров намекнул, кто может стать его преемником

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по сообщениям СМИ, имеет серьезные проблемы со здоровьем, фактически дал понять, кого видит своим возможным преемником. Он рассказал о карьере своего 17-летнего сына Адама, который, по его словам, повторяет его собственный путь.

Видео дня

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Агентство. Новости". Отвечая на вопрос журналистов о новых должностях и многочисленных наградах сына, Кадыров заявил, что тот "вырос рядом" с ним и уже имеет опыт и знания, достаточные для руководящей работы.

"Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика. Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я также был молодым. Однако Владимир Владимирович доверил мне эту должность. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше", – сказал Кадыров.

Глава Чечни также заверил, что все награды его сына "заслуженные", и назвал его "замечательным парнем".

Карьерный путь самого Рамзана Кадырова тесно связан с его отцом Ахматом Кадыровым, который в 2000 году возглавил администрацию Чечни. Рамзан сначала официально числился в охране отца, но фактически сотрудничал с ФСБ в борьбе против "сепаратистов".

После гибели Ахмата Кадырова в результате теракта в 2004 году его сын начал быстрое политическое восхождение: от заместителя председателя правительства до руководителя республики в 2007-м.

Адам, настоящее имя которого – Мохьмад, родился в третьем браке Рамзана Кадырова. Его имя впервые громко прозвучало в 2023 году, когда он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана. После этого инцидента он начал быстро получать награды и должности.

На тот момент 16-летний Адам получил назначение начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а уже в 2025 году стал куратором МВД в республике и секретарем Совета безопасности Чечни.

Последние заявления Кадырова фактически подтверждают слухи о подготовке его сына в качестве преемника на посту руководителя Чечни. На фоне сообщений о тяжелом состоянии здоровья главы республики тема передачи власти становится все более актуальной.

Что предшествовало

Глава Чечни Рамзан Кадыров практически отошел от прямого управления республикой по состоянию здоровья. По данным СМИ, ему установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок). Шесть лет назад Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы, и состояние его здоровья ухудшается.

Как писал OBOZ.UA, в конце июля Рамзан Кадыров едва не погиб во время отдыха в турецком Бодруме. Во время купания в море он начал тонуть, но его спасли работники пятизвездочного отеля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!