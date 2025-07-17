'Контроль за каждым рублем': в парламенте РФ призвали готовиться к 'самой жесткой экономии' в бюджете

Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко заявила, что девизом бюджета страны-агрессора на 2026 год должна стать "жесточайшая экономия" денег. Его уже начинают готовить чиновники, сообщила она.

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Соответствующее заявление прозвучало в среду, 16 июля, на заседании Совета Федерации. Слова Матвиенко цитировали росСМИ.

"Девиз следующих бюджетов – жесточайшая экономия, эффективность каждого рубля, контроль за каждым рублем и региональные бюджеты", – сказала она.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил пустить "под нож" некоторые национальные проекты – расходы по ним "было бы правильным сдвинуть вправо на пару лет", – заявил он.

По словам чиновника, к бюджетной консолидации надо приступать срочно, так как оценки состояния экономики РФ стали более более пессимистичными, а нефтегазовые доходы снижаются.

При этом в приоритетах бюджета по-прежнему останутся "обеспечение потребностей силовых ведомств" и финансирование войны против Украины.

Артамонов также заявил, что российским властям необходимо искать дополнительные доходы для казны.

"Нам нужно задействовать все имеющиеся ресурсы по повышению доходной базы", – призвал он и предложил рассмотреть отмену некоторых налоговых льгот, объем которых на данный момент достиг трети федерального бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Кремля Владимир Путин решил пожертвовать развитием российского бизнеса ради ведения войны против Украины. В первом квартале текущего года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России упала на 43%.

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