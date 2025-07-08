Путин отдал бюджет России на войну: поддержку бизнеса впервые сократили на 43%

Глава Кремля Владимир Путин решил пожертвовать развитием российского бизнесом ради ведения войны против Украины. В первом квартале текущего года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России упала на 43%.

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Как сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), в первом квартале текущего года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России упала с 127,8 до 72,3 млрд рублей (примерно 1,6 и 0,9 млрд долларов соответственно). Это меньше, чем даже в 2022 году, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Также с 2025 года правительство РФ сократило программы льготного кредитования, в частности одну из самых популярных для малого бизнеса – "1764", которую теперь может получить только каждое десятое предприятие. Вместо широкой поддержки оставили лишь узкий круг "приоритетных" отраслей: туризм, логистика, IT, наука и производство.

"Пытаясь выделить как можно больше средств на войну, кремль относится к бизнесу как к "дойной корове" — выжимает из него максимум ресурсов, не задумываясь о последствиях. Поддержку урезают, тогда как налоговая нагрузка растет, а кредиты дорожают и становятся недоступными. Продолжение войны остается приоритетом для кремля, даже если ценой станет упадок предпринимательства и крах среднего класса", – отметили в ЦПИ.

Ситуация в РФ ухудшается

Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого финансируется дефицит бюджета страны, исчерпывается. Причина – падение стоимости нефти ниже ожидаемого уровня. В связи с чем Россия недополучит 2,62 трлн рублей (более 33 млрд долларов по официальному курсу Банка России на 5 июля). В целом же, сложившаяся ситуация уже породила прогнозы о том, что скоро Кремль столкнется с отсутствием средств для ведения войны в Украине.

На фоне этого не исключается, что в 2025-м Россия потратит из Фонда больше запланированной ранее суммы в 447 млрд рублей (более 5,6 млрд долларов). Ведь "нефтегазовые доходы в июне оказались ниже запланированных даже после июньской корректировки бюджета".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в России урезают расходы на коммуналку и поднимают тарифы для людей. Теперь вместо обещанной "замерзающей Европы", замерзает сама Россия – с выросшими до 40% счетами и рассыпающимися трубами.

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