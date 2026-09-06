Как выглядит аэродром "Миллерово" в Ростовской области, подвергшийся удару ВСУ: спутниковые снимки

Спутниковые снимки зафиксировали масштабные последствия атаки украинских дронов на российский военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области. Удар пришёлся по объектам, важным для работы авиабазы, в частности по ТЭЦ, складу боеприпасов и радиолокационному оборудованию.

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О последствиях атаки сообщил проект Dnipro OSINT, который проанализировал спутниковые снимки территории аэродрома. Об ударе также сообщал командующий СБС ВСУ.

Что было уничтожено на аэродроме "Миллерово"

В результате атаки на территории авиабазы были поражены склад боеприпасов, технико-эксплуатационная часть и две радиолокационные системы. На обнародованных кадрах видны значительные разрушения отдельных объектов.

В частности, полностью уничтожена ТЭЧ аэродрома — объект, обеспечивающий техническое обслуживание и подготовку самолетов к выполнению полётов. Его повреждение потенциально может затруднить эксплуатацию боевой авиации, базирующейся на аэродроме.

Также уничтожен склад боеприпасов. Кроме того, зафиксировано поражение РСП-27 и радиолокационной станции "Небо-СВ".

РСП-27 используется для обнаружения воздушных целей и является частью системы управления воздушным движением на аэродроме. Потеря такого оборудования может создавать дополнительные трудности для функционирования авиабазы.

Стратегическая роль аэродрома

"Миллерово" расположен примерно в 170 км от линии боевого соприкосновения. Российские военные используют его для размещения боевой авиации, а также в качестве одного из объектов, связанных с применением ударных беспилотников и авиаударами по Украине.

На аэродроме базируется 31-й истребительный авиационный полк ВКС РФ, на вооружении которого находятся истребители Су-30СМ и Су-35.

Утром 6 сентября украинские дроны нанесли удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России, а также по аэродрому "Ростов-на-Дону" в России. На территории обоих объектов были зафиксированы пожары.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 29 августа под атакой дронов оказалась Ростовская область. В Ростове-на-Дону раздались взрывы, после которых вспыхнул пожар.

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