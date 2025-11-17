На минувшей неделе пульс российской больной экономики снова был нестабильным. Неделя началась с трагедии для россиян: за 10 месяцев производство водки упало на 5,6%, а производство коньяка рухнуло за тот же срок на 16,5%. Одна из причин обвала на рынке алкогольной продукции – высокие акцизы, которые загоняли производство в тень. Тема была настолько чувствительной для федеральной власти, что путинская команда делала вид, что россияне стали меньше пить.

Видео дня

Закуску к водочным новостям подбросили металлурги: Северсталь подтвердила снижение выручки в 2025 году на 14%, Объединенная металлургическая компания законсервировала свой проект по выпуску бесшовных труб, а крупнейший производитель титана в РФ "ВСМПО-Ависма" снизила чистую прибыль в 4 раза.

Точку в спорах о степени охлаждения российской экономики поставила статистика морских перевозок. Даже по официальным данным Росстата грузооборот морских портов в рф сократился на 1,5%. Технически, государственные органы статистики рф все еще рисовали рост ВВП, но такую статистику начали массово подвергать сомнению даже в замордованной цензурой российской прессе.