Горят миллиарды рублей, которые были бы использованы для террора украинцев: как выглядит Туапсе после новой атаки дронов. Фото и видео

Украинские беспилотники ночью 28 апреля в третий раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе. После удара на улицу Кошкина даже вытекли горящие нефтепродукты, а пожар быстро распространился и вызвал значительные последствия.

О ходе событий пишет издание OBOZ.UA, которое обнародовало фото и видео с места инцидента. В материале указано, что топливо, вероятно, вытекло из больших купольных резервуаров, пораженных во время атаки, а в МЧС подтвердили факт разлива и повреждения автомобилей.

Горящие резервуары и реакция

После атаки огонь охватил территорию предприятия и вышел за его пределы. Горящие нефтепродукты разлились на дорогу, создав опасную ситуацию для транспорта и людей поблизости. И вот тут, если честно, даже официальные формулировки выглядят сдержанно – масштабы пожара, судя по видео, внушительные.

В российском МЧС подтвердили сам факт разлива горючего, но конкретный адрес не назвали. Там также заявили о повреждении нескольких автомобилей. В то же время в Кремле уже отреагировали на инцидент. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на пораженном заводе хранилась нефть, предназначенная для экспорта.

Он также отметил, что подобные удары могут влиять на ситуацию на рынке нефти, увеличивая дефицит. Но, как это часто бывает, детали относительно масштабов потерь не уточнялись. По информации российских пропагандистских медиа, в Туапсе уже направили чиновника для контроля за ликвидацией пожара.

Масштаб пожара и дым

Последствия атаки оказались значительно шире, чем территория самого предприятия. Дым от пожара растянулся на сотни километров и накрыл сразу несколько городов. Это подтверждают данные метеорологического наблюдения.

По информации с радаров European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, дымовое облако протянулось почти на 380 километров вглубь территории России. Под его влиянием оказались по меньшей мере три крупных города – Майкоп, Ставрополь и Армавир.

И это еще не все. Облако продолжает движение и приближается к Буденновску, который расположен примерно в 400 километрах от Туапсе. Если смотреть на карту, выглядит довольно впечатляюще – хотя, стоит уточнить, такие радары не предназначены для детального анализа наземных событий. Но здесь масштаб пожара настолько велик, что даже эти данные дают представление о ситуации.

Детали разлива горючего

Самое важное – утечка нефтепродуктов произошла непосредственно после поражения резервуаров. Речь идет о больших купольных емкостях, которые обычно используют для хранения тяжелых фракций, в частности мазута. Именно из них, вероятно, и вытекло топливо, которое загорелось и разлилось на прилегающую территорию.

Разлив зафиксировали на улице Кошкина. Часть дороги оказалась в огне, что затруднило движение и создало риски для местных жителей. В МЧС подтвердили повреждения нескольких автомобилей, которые оказались вблизи места инцидента.

Пожар приобрел такие масштабы, что его последствия стали заметны даже за пределами города. И, кажется, это тот случай, когда ситуация развивается быстрее, чем появляются официальные сообщения. Некоторые детали приходится складывать буквально по кусочкам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на вторник, 28 апреля, в российском Туапсе (Краснодарский край) пожаловались на новую атаку БпЛА. Целями дронов снова стали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. После ударов вспыхнуло несколько пожаров. Об угрозе атаки беспилотников сообщала местная власть, однако последствия она еще не комментировала.

Напомним, первый удар по НПЗ "Туапсинский" состоялся в ночь на 16 апреля. Только 19 апреля масштабный пожар удалось ликвидировать, и той же ночью там снова раздались взрывы. На этот раз атака принесла еще большие разрушения.

Дым от возгорания на нефтеперерабатывающем заводе растянулся на более 300 километров и достиг территории Ставрополя. Местные жители жаловались на дожди с нефтью и остатками горения. В Черном море у побережья образовалось большое нефтяное пятно.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтяное пятно, которое появилось после атаки беспилотников на морской терминал "Роснефти" в Туапсе движется по Черному морю. Недавно, его край появился в 30 км от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина.

