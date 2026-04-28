Нефтяное пятно из Туапсе появилось в 30 км от дворца Путина в Геленджике. Спутниковые фото

Нефтяное пятно, которое появилось после атаки беспилотников на морской терминал "Роснефти" в Туапсе в Черном море, движется в северном направлении. На спутниковом снимке, сделанном недавно, его край появился в 30 км от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина.

Роскошное имение расположено вблизи курортного города Геленджик на мысе Идокопас. Об этом сообщает "Агентство. Новости".

По данным одного из экологических проектов, край загрязненного пятна на спутниковом снимке, сделанном в воскресенье 26 апреля, находился уже в 50 километрах от Туапсе. Следы загрязнения зафиксировали вблизи села Архипо-Осиповка, входящего в состав Геленджика.

Для сравнения, на снимке от 25 апреля северная граница пятна располагалась возле поселка Новомихайловский – примерно в 25 километрах от Туапсе.

По оценке эколога, пожелавшего остаться анонимным, характер загрязнения по спутниковым снимкам, а также фото и видео с места событий свидетельствует о нефтяном происхождении пятна с примесями других нефтепродуктов.

Как россияне устраняют последствия экологической катастрофы

В понедельник оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с трех пляжных участков в Туапсе уже вывезли 4 165 кубометров грунта, загрязненного нефтепродуктами, а также так называемой водомазутной смеси.

По официальным данным, работы по ликвидации последствий продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка, а также в устье реки Туапсе.

Накануне местные жители публиковали видео, на которых видно, как мазут с пляжей убирают вручную лопатами. Также сообщалось о недостатке техники и людей для полноценной очистки побережья.

Что предшествовало

Первый удар по НПЗ "Туапсинский" произошел в ночь на 16 апреля. Только на четвертые сутки (19-го числа) масштабный пожар удалось ликвидировать, и той же ночью в Туапсе снова раздались взрывы. На этот раз атака принесла еще большие разрушения.

Дым от возгорания на нефтеперерабатывающем заводе растянулся на более 300 километров и достиг территории Ставрополя. Местные жители жаловались на дожди с нефтью и остатками горения. В Черном море у побережья образовалось большое нефтяное пятно.

В ночь на вторник, 28 апреля, в российском Туапсе пожаловались на новую атаку БПЛА. Целями дронов снова стали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. После ударов там вспыхнуло несколько пожаров.

Как сообщал OBOZ.UA, фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, показал кадры съемки интерьера дворца диктатора Владимира Путина под Геленджиком. Судя по ним, в имении главы Кремля среди предметов роскоши есть трон, личная часовня и аквадискотека.

В 2021 году Навальный опубликовал расследование о дворце Путина на мысе Идокопас под Геленджиком. Здание возвели в 2005-2010 годах. Расследование вызвало настоящий ажиотаж в РФ, а биограф диктатора назвал особняк "подарком от олигархов".

