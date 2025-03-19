Горели нефть, дизель, бензин и газ: в России подсчитали удары по своим объектам энергетики в марте

За последние две недели на фоне многих сообщений о взрывах и пожарах в российских городах украинские удары по энергетике страны-агрессора прошли без внимания большинства масс-медиа. Таких случаев, которые "не освещались или освещались не полностью", было минимум пять.

Видео дня

Их подсчитали в российском Telegram-канале "Досье шпиона", который ведется от имени работника одной из спецслужб. Подсчет ударов был произведен "в контексте обсуждаемого прекращения огня по объектам энергетики".

Первый из них был нанесен 8 марта – удар пришелся по сырьевой базе нефтепродуктов, расположенной в населенном пункте Кириши Ленинградской области. В результате удара выгорел резервуар с дизельным топливом объемом 10 тыс. кубометров.

Уже на следующие сутки, 9 марта, был нанесен удар по АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" в городе Рязань. Там были повреждены нефтепровод и насосное оборудование.

11 марта был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча", расположенной в одноименном населенном пункте в Брянской области. Последствия этого удара неизвестны, отмечает администратор Telegram-канала.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Туапсе в течение трех дней тушили масштабный пожар, возникший после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод. Пожар охватил резервуар, в котором было около 20 тысяч тонн бензина, и быстро распространился на площадь более тысячи квадратных метров.

Ведущий Telegram-канала "Досье шпиона" добавил, что под удар 14 марта в Туапсе попал вместе с заводом морской топливный терминал ПАО "Роснефть".

Пятым назван удар, состоявшийся 17 марта. В этот день был нанесен удар по территории Астраханского газоперерабатывающего завода ПАО "Газпром". В результате удара произошло возгорание на площади 1000 м².

Напомним, что 14 марта в России также жаловались на дроновую атаку по Московской области. Российская пропаганда сообщала о взрывах в Москве, известно, что это была самая массированная украинская атака по столице страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!