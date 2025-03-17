Пылал трое суток: в российском Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки дронов

В российском Туапсе три дня гасили масштабный пожар, возникший после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод. Пожар охватил резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина, и быстро распространился на площадь более тысячи квадратных метров.

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Огонь получил высшую категорию опасности – 4-й ранг. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Атака произошла в ночь на 14 марта. Через несколько часов после взрыва на место происшествия были направлены силы МЧС. В тушении огня участвовало 188 человек и 55 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать только три дня спустя, после непрерывной борьбы с пламенем.

По предварительной информации, пожар был результатом атаки, вероятно, дальнобойной украинской ракетой "Нептун".

"Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто непрерывно больше трех суток боролся с огнем", – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Официально Генштаб ВСУ не заявлял об этом ударе, однако известно, что это не первая атака по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Он производит переработку нефти с заявленным объемом 12 миллионов тонн в год и экспортирует более 90% производимых нефтепродуктов. В ГШ Вооруженных сил Украины отмечали, что это предприятие активно задействовано в обеспечении армии агрессора. 26 февраля 2025 года НПЗ уже подвергался подобным атакам.

Добавим, что Туапсинский НПЗ заработал еще в 1929 году; он является старейшим нефтеперерабатывающим предприятием компании "Роснефть".

Специализируется на первичной переработке нефти, основная продукция – нефтяные дистилляты, мазут, дизельное топливо и авиационный керосин.

Завод имеет стратегическое значение из-за близости к Черному морю и нефтетерминалу, что значительно упрощает логистику.

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