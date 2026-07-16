Еще один крупный нефтеперерабатывающий завод в России прекратил работу после атак со стороны Украины — Reuters

Один из крупнейших нефтехимических комплексов России, "Салават" на Урале, приостановил работу после атаки украинских беспилотников. В результате удара предприятие получило повреждения, из-за которых были остановлены ключевые производственные мощности.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли. По информации собеседников агентства, на предприятии были повреждены и выведены из эксплуатации две установки первичной переработки нефти. Также повреждения получили отдельные установки вторичной переработки и другое производственное оборудование.

В частности, речь идет об установке CDU-6, мощность которой составляет 17 140 тонн в сутки, и CDU-4, способной перерабатывать 11 430 тонн нефти и газового конденсата ежедневно.

По оценкам источников Reuters, возобновление работы может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. При этом в пресс-службе предприятия ситуацию не комментируют.

Что известно о комплексе

Нефтехимический комплекс "Салават" производит бензин, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, а также сжиженные газы, бутиловые спирты, полиэтилен, полистирол и аммиак.

По данным отраслевых источников, в 2024 году предприятие переработало 7,2 млн тонн нефти. Это около 2,7% от общего объема нефтепереработки в России. За этот же период завод выпустил 2,5 млн тонн дизельного топлива, 1,5 млн тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

Что предшествовало

Нефтеперерабатывающий комплекс "Газпромнефтехим Салават" в российской республике Башкортостан неоднократно становился целью украинских ударов с большого расстояния. Предприятие расположено примерно в 1400 километрах от Украины и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов РФ.

В ночь на 14 июля украинские беспилотники атаковали завод, после чего на его территории вспыхнул пожар. Местные жители сообщали о серии взрывов, а Росавиация временно ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Уфы.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комплекса. В Силах специальных операций сообщили, что атаку осуществили подразделения Deep Strike во взаимодействии с подпольным движением "Черная искра".

Это уже не первая атака на "Газпром нефтехим Салават". В сентябре 2025 года Служба безопасности Украины нанесла удар по заводу с помощью беспилотников. После нескольких попаданий на территории предприятия возник масштабный пожар. Тогда местный губернатор подтвердил атаку и сообщил, что масштабы повреждений устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. На военном аэродроме Энгельса вспыхнул пожар.

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