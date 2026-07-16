В российском Энгельсе слышны взрывы: что происходит

В ночь на 16 июля в российских городах Саратове и Энгельсе прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. На военном аэродроме Энгельса вспыхнул пожар; атака на регион продолжается.

Видео дня

Местные власти пока никак не комментируют события в Саратове и Энгельсе. В свою очередь, Osint-сообщество Exilenova+ собрало видеодоказательства и утверждает, что, среди прочего, был атакован военный аэродром.

Что происходит

Первые сообщения об атаке БПЛА и взрывах жители Саратова и Энгельса сделали ещё в начале ночи. По состоянию на четыре утра воздушная атака в обоих городах продолжается.

Причём, как отмечают сами горожане, российские военные пытаются сбивать украинские дроны прямо над головами людей, из-за чего горят дома.

На видео ниже можно увидеть, как дрон попадает в многоэтажку. При этом у Osint-сообщества есть доказательства: очевидно, это произошло из-за включения средств РЭБ – до этого момента беспилотник достаточно долго просто кружил над городом.

На других видео слышны звуки пролетов дронов и взрывов, в частности в Энгельсе. Согласно данным геолокации, под атакой оказалась авиабаза "Энгельс".

Её координаты:

51°28'40.56"N 46°12'07.35"E

ROV: 51°29'19.66"N 46°07'35.81"E0

Что предшествовало

Напомним: украинские дроны уже неоднократно наносили удары по военным целям в Энгельсе Саратовской области РФ. Так, в ночь на 21 марта раздались взрывы как в городе, так и на аэродроме. Россияне тогда жаловались на атаку дронов, после которой в Энгельсе отключилось электроснабжение.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Энгельс несколько недель подряд пытался пережить коммунальную катастрофу, в результате которой весь город фактически утонул в нечистотах. В результате аварии на коллекторе почти 200 тысяч горожан остались без воды на все майские праздники.

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