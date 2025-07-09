Движухи больше не будет? В России возобновит работу аэропорт у Черного моря, который закрыли после начала войны

Вскоре в Российской Федерации может возобновить работу один из аэропортов в городе Геленджик (Краснодарский край). Он находится на берегу Черного моря.

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Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Минтранса РФ. Отмечается, что этот аэропорт был закрыт из соображений безопасности с февраля 2022 года.

Добавляется, что в первую очередь, планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов.

Отмечается, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по ОрВД" (организации воздушного движения).

Точной даты открытия аэропорта в Минтрансе не сообщили, но, по информации источников, первый рейс может быть отправлен уже 18 июля.

Что предшествовало

Ряд аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты по соображениям безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты.

Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске и Воронеже.

Геленджик город-курорт в Краснодарском крае России на берегу Черного моря. Расположен в 35 км от Новороссийска.

Как сообщал OBOZ.UA, россиянам в субботу, 5 июля, тоже пришлось массово отменять вылеты и прибытия пассажирских самолетов из-за БПЛА. 6 июля на территории страны-агрессора продолжилось "блокирование" работы ряда аэропортов. Рейсы массово отменили или перенесли из-за фиксации дронов.

Напомним, что налет беспилотников 5-7 июля вызвал в российской авиационной отрасли убытки в примерно 20 млрд рублей (более 254 млн долларов). Всего за три дня отменено 485 рейсов, еще почти 2 тысячи были задержаны. Это спровоцировало в аэропортах хаос и панику.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия активно добивается от Соединенных Штатов отмены санкций против гражданской авиации. Ключевым вопросом является возобновление поставок запчастей для самолетов западного производства, а также официальное признание ремонтных работ, которые российские авиакомпании вынуждены проводить без сертификации производителей.

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