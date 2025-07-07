Коллапс в аэропортах РФ больно ударил по режиму Путина: сколько миллиардов стоил хаос

Налет беспилотников 5-7 июля вызвал у российской авиационной отрасли убытки в примерно 20 млрд рублей (более 254 млн долларов). Всего за три дня отменено 485 рейсов, еще почти 2 тысячи были задержаны. Это спровоцировало в аэропортах хаос и панику.

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По оценкам экспертов, которые приводят росСМИ, отмена одного рейса на Boeing 737-800 с 158 пассажирами приводит к потерям в 15-23 млн рублей в зависимости от направления. Эта сумма включает:

аэропортовые сборы;

расходы на экипаж и топливо;

недополученную выручку.

Просто задержка рейса более чем на 15 минут оценивается примерно в 1,5 млн рублей, не включая затраты на обслуживание пассажиров. А отправка самолета на запасной аэродром обходится авиакомпании в 1,5-2 млн рублей.

Но для такая оценка лишь приблизительная и не включает убытки пассажиров, пропустивших стыковки и конечные пункты назначения, а также потери такси и других сервисов. Аналитики оценивают такие непрямые убытков в несколько десятков миллиардов рублей.

По данным Росавиации, ограничения в работе коснулись в основном трех крупнейших воздушных гаваней страны-агрессора: "Шереметьево" (Москва), "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Чкалов" (Нижним Новгород). Кроме того, досталось аэропортам городов Сочи и Челябинск. В результате с 5 по 7 июля:

отменили 485 рейсов;

отправили на запасные аэродромы 88 рейсов;

задержали 1,9 тысячи рейсов.

В результате пассажирам предоставили около 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч на питание. Кроме того, 43 тысячи билетов вернули, а 94 тысячи человек разместили в гостиницах. Однако так повезло далеко не всем – некоторые пассажиры разместились прямо на полу у выходов. А в соцсетях пишут, что в "Пулково" ввели плату за вход в курилку – 500 рублей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, россия активно добивается от Соединенных Штатов отмены санкций против гражданской авиации. Ключевым вопросом является возобновление поставок запчастей для самолетов западного производства, а также официальное признание ремонтных работ, которые российские авиакомпании вынуждены производить без сертификации производителей.

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