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Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео

Екатерина Дутик
Новости России
5 минут
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В аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов

В российских аэропортах, включая московский "Шереметьево", 5 июля массово задержали более 170 рейсов, около 50 – отменили. Причина – угроза новых атак дронов и закрытие секторов воздушного пространства.

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Пассажиров держали на полу. Они часами ждали вылетов, а рейсы постоянно переносили. Об этом сообщили российские СМИ.

Из-за воздушной тревоги и атак украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, по меньшей мере в восьми аэропортах вводили ограничения. Речь идет об аэропортах Шереметьево, Пулково, Кирова, Ижевска, Саратова, Ярославля, Ульяновска и других, некоторые из которых временно не принимали и не выпускали самолеты.

По состоянию на вечер 5 июля в Шереметьево задерживается около 170 рейсов, еще 50 – отменены. Изможденные пассажиры сидят и лежат на полу не только по углам, но и уже везде, поскольку московский аэропорт временно закрыл вылеты из-за угрозы БПЛА. Рейсы в Петербург – полностью отменены.

Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео

Некоторые пассажиры находятся там еще с вечера прошлых суток: ночевали на полу, некоторым выдали коврики, воду, еду и раскладные стулья.

Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео
Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео
Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео
Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео

В Пулково в Санкт-Петербурге заявили, что для восстановления нормальной работы привлекли дополнительный персонал и объединили рейсы, которые выполняют самолеты с большей вместимостью.

Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео

После 10:00 табло все еще оставалось красным: более 40 рейсов задержаны на вылет, еще около 30 – на посадку. Несмотря на это, до 08:00 утра отправились 23 рейса, а еще несколько самолетов совершили посадку после перенаправления.

В самом Санкт-Петербурге вечером 4 июля аэропорт "Пулково" полностью остановил работу с 23:15. К утру 5 июля там задержали 47 рейсов, 13 отменили, 20 самолетов перенаправили на запасные аэродромы, из которых по меньшей мере пять впоследствии прибыли обратно.

Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео

Кроме Пулкова, ограничения на вылет и прилет вводили в аэропортах Ижевска, Саратова, Кирова, Ярославля, но часть из них сняли уже к обеду. В аэропорту Ульяновска, наоборот, разрешили снова принимать и выпускать самолеты раньше.

В целом российское Минобороны заявило, что за прошедшие сутки якобы сбило 94 украинских беспилотника. Больше всего – над Воронежской (34), Брянской (11), Саратовской и Белгородской (по 9) областями, а также над Новгородской (8), Курской (6), Ленинградской и Орловской (по 3), еще в ряде других регионов сбили по 1-2 дрона.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что ПВО якобы сбила БПЛА, которые направлялись в российскую столицу. На местах падения обломков работали экстренные службы, а в Ленинградской области ввели систему SMS-оповещения о воздушной опасности и предупредили о возможном снижении качества связи с 4G до 2G.

"Решением оперативного штаба в Ленобласти вводится смс-оповещение жителей об объявлении и отмене воздушной опасности. Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона", – написал губернатор области Александр Дрозденко.

Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео

На фоне всех инцидентов "Шереметьево" временно работал только на прием самолетов, но не долго. Ранее Центр противодействия дезинформации Украины сообщал, что Россия активно готовится к новым атакам дронов на собственной территории, в частности вокруг стратегических объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение военного аэродрома оккупантов "Борисоглебск" в Воронежской области 5 июля. Там базируются вражеские истребители, включая новейший Су-30СМ.

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