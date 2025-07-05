Ждали украинские дроны: в аэропорту Москвы задержали и отменили около 170 рейсов, пассажиров держали на полу. Видео

В российских аэропортах, включая московский "Шереметьево", 5 июля массово задержали более 170 рейсов, около 50 – отменили. Причина – угроза новых атак дронов и закрытие секторов воздушного пространства.

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Пассажиров держали на полу. Они часами ждали вылетов, а рейсы постоянно переносили. Об этом сообщили российские СМИ.

Из-за воздушной тревоги и атак украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, по меньшей мере в восьми аэропортах вводили ограничения. Речь идет об аэропортах Шереметьево, Пулково, Кирова, Ижевска, Саратова, Ярославля, Ульяновска и других, некоторые из которых временно не принимали и не выпускали самолеты.

По состоянию на вечер 5 июля в Шереметьево задерживается около 170 рейсов, еще 50 – отменены. Изможденные пассажиры сидят и лежат на полу не только по углам, но и уже везде, поскольку московский аэропорт временно закрыл вылеты из-за угрозы БПЛА. Рейсы в Петербург – полностью отменены.

Некоторые пассажиры находятся там еще с вечера прошлых суток: ночевали на полу, некоторым выдали коврики, воду, еду и раскладные стулья.

В Пулково в Санкт-Петербурге заявили, что для восстановления нормальной работы привлекли дополнительный персонал и объединили рейсы, которые выполняют самолеты с большей вместимостью.

После 10:00 табло все еще оставалось красным: более 40 рейсов задержаны на вылет, еще около 30 – на посадку. Несмотря на это, до 08:00 утра отправились 23 рейса, а еще несколько самолетов совершили посадку после перенаправления.

В самом Санкт-Петербурге вечером 4 июля аэропорт "Пулково" полностью остановил работу с 23:15. К утру 5 июля там задержали 47 рейсов, 13 отменили, 20 самолетов перенаправили на запасные аэродромы, из которых по меньшей мере пять впоследствии прибыли обратно.

Кроме Пулкова, ограничения на вылет и прилет вводили в аэропортах Ижевска, Саратова, Кирова, Ярославля, но часть из них сняли уже к обеду. В аэропорту Ульяновска, наоборот, разрешили снова принимать и выпускать самолеты раньше.

В целом российское Минобороны заявило, что за прошедшие сутки якобы сбило 94 украинских беспилотника. Больше всего – над Воронежской (34), Брянской (11), Саратовской и Белгородской (по 9) областями, а также над Новгородской (8), Курской (6), Ленинградской и Орловской (по 3), еще в ряде других регионов сбили по 1-2 дрона.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что ПВО якобы сбила БПЛА, которые направлялись в российскую столицу. На местах падения обломков работали экстренные службы, а в Ленинградской области ввели систему SMS-оповещения о воздушной опасности и предупредили о возможном снижении качества связи с 4G до 2G.

"Решением оперативного штаба в Ленобласти вводится смс-оповещение жителей об объявлении и отмене воздушной опасности. Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона", – написал губернатор области Александр Дрозденко.

На фоне всех инцидентов "Шереметьево" временно работал только на прием самолетов, но не долго. Ранее Центр противодействия дезинформации Украины сообщал, что Россия активно готовится к новым атакам дронов на собственной территории, в частности вокруг стратегических объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение военного аэродрома оккупантов "Борисоглебск" в Воронежской области 5 июля. Там базируются вражеские истребители, включая новейший Су-30СМ.

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