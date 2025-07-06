В России второй день подряд транспортный коллапс: отменены сотни рейсов, в аэропортах большие очереди. Фото и видео

6 июля в России продолжилась "блокировка" работы ряда крупных аэропортов. Рейсы массово отменили либо перенесли из-за фиксации беспилотников над территорией страны-агрессора.

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По данным Росавиации на 19:30 воскресенья, в аэропортах Москвы, Питера и Нижнего Новгорода 287 рейсов отменены, еще 106 – задержаны. "Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях", – попыталась упокоить россиян пресс-служба.

В "Шереметьево" отменен 171 рейс, 56 – "на паузе". В питерском "Пулково" отменены 90 рейсов, 37 – задержаны. "Стригино" (Нижний Новгород) столкнулся с наиболее продолжительными ограничениями; там отменены 26 рейсов, 13 – задержаны.

Кроме того, временно не обслуживали рейсы российские аэропорты в Пскове, Иваново, Калуге, Тамбове.

Тем временем дроны фиксировались в Московской области. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин около 19:00 отчитывался, что ПВО РФ "сбила шесть беспилотников, летевших на Москву".

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – писал он.

Росавиация публиковала фото из аэропорта "Шереметьево", пытаясь продемонстрировать самые "спокойные" снимки без массового скопления людей, и это очень отличалось от реальных кадров, снятых очевидцами.

Напомним, что россиянам в субботу, 5 июля, тоже пришлось массово отменять вылеты и прибытия пассажирских самолетов из-за БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, 6 июля в РФ массово не работал интернет, а 5 июля произошел серьезный сбой в Telegram. Проблемы с этим мессенджером наблюдались на территории страны-агрессора каждый день в течение недели.

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