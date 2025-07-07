'Спят на полу': в России продолжается коллапс в аэропортах из-за атаки дронов, задержано более сотни рейсов. Видео

7 июля в России продолжается коллапс в аэропортах из-за атаки беспилотников над территорией страны-агрессора. Там задержано более сотни авиарейсов.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя фото и видео очередей. В частности, в Москве задержано или отменено около 30 рейсов, однако, как успокоили россиян, ситуация постепенно нормализуется.

"Более 7 тысяч пассажиров до сих пор не могут вылететь из Питера. Коллапс в аэропортах продолжается. В Москве также есть задержки, люди спят на полу. Причина – угроза беспилотников", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Лужском районе Ленобласти, якобы, сбито три БПЛА, а в Московской – уничтожено 8 беспилотников.

"Сейчас в Пулковом задержано более 100 рейсов – от 2 до 6 часов, еще около 30 отменены", – указано в сообщении.

По данным российских Telegram-каналов, на запасные аэропорты ушло более 80 самолетов. Люди получили воду и питание. По словам пассажиров, людей уже, якобы, начали приглашать к гейтам на посадку.

О транспортном коллапсе по-русски сообщил и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"За двое суток – с 5 по 7 июля: отменено 485 авиарейсов, еще 1 900 – задержано. 43 000 пассажиров вернули билеты, 94 000 человек заселено в отеле, выдано 199 000 ваучеров на воду и 155 000 – на еду", – говорится в сообщении.

Глава Центра изучения оккупации подчеркнул, что по словам Росавиации "все работает штатно".

"Ну, конечно. Просто для штатной работы теперь нужны ваучеры на чай", – написал Андрющенко.

Напомним, 6 июля на территории страны-агрессора продолжилось "блокирование" работы ряда аэропортов. Рейсы массово отменили или перенесли из-за фиксации дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, россиянам в субботу, 5 июля, тоже пришлось массово отменять вылеты и прибытия пассажирских самолетов из-за БПЛА.

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