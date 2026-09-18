Главарь Кремля Владимир Путин вечером 18 сентября заявил, что власть в Украине якобы захватила "кучка казначеев и коррупционеров". А отсутствие выборов в нашей стране он назвал "доказательством диктатуры".

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Также российский диктатор отметил, что у страны-агрессора РФ якобы "нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы" и призвал "жить дружно". Заявление российского военного преступника прозвучало на заседании военно-промышленной комиссии.

"Как нынешний режим Украины может защищать демократию, если он сам уже превратился в диктатуру? Выборы, как известно, на Украине не проводятся, власть узурпирована кучкой казнокрадов и коррупционеров", – прочитал с листочка Путин.

При этом он сказал, что "некоторые европейские лидеры открыто заявляют, что готовятся к войне с Россией".

"Вместо того чтобы остановиться, прислушаться к своим гражданам, которые на выборах дают ясно понять, что они никакой войны с Россией не хотят, европейские лидеры продолжают нагнетать ситуацию", – считает российский главарь.

Также он заявил, что РФ готова отвечать на захват своих судов европейцами.

"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать, иначе не будет", – пригрозил Путин.

Он пожаловался, что "НАТО быстро разбухает" в границах, но подчеркнул, что у России якобы "вообще нет поводов воевать со странами Европы".

Что показательно – об отсутствии поводов для войны с Европой кремлевский карлик вспомнил уже после того, как ранее угрожал "уничтожить Польшу за 2-3 дня". Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по этому поводу заявил: они слышат такие слова уже 20 лет, а кремлевские пропагандисты повторяют их непрерывно.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время европейские страны рассматривают возможность более жесткой и скоординированной реакции на российские атаки против критической инфраструктуры, оборонных предприятий и других объектов. В то же время страны НАТО пока избегают резких шагов из-за опасений дальнейшей эскалации и прямого столкновения с Россией.

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