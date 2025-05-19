Что-то пошло не так? Россия не запустила межконтинентальную баллистическую ракету PC-24 'Ярс' – Defense Express

Запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты PC-24 "Ярс", о котором предупреждало Главное управление разведки Минобороны Украины, не состоялся. Никаких подтверждений применения стратегического вооружения на территории РФ в ночь на 19 мая не было.

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Несмотря на намерения осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты, у россиян что-то пошло не так. Об этом сообщает портал Defense Express.

По данным украинской разведки, пусковой район был максимально нетипичным – в Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный. Там же базируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ.

Аналитики уверены, что любой пуск межконтинентальной ракеты был бы с огромной долей вероятности снятым местными жителями. После чего в сети появились бы соответствующие фото с доказательствами ракетных испытаний.

Учитывая, что основным российским полигоном, куда целятся межконтинентальными ракетами, является Кура на Камчатке, то полет межконтинентальной ракеты должен был наблюдаться на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Однако по состоянию на утро 19 мая ни одного свежего видео с полетом такой ракеты в РФ опубликовано не было.

На данный момент неизвестно, почему именно россияне не совершили пуск РС-24 "Ярс". В то же время аналитики напомнили, что в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить сбивавшиеся с курса запуски этой ракеты. В Defense Express подчеркнули, что любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль был заинтересован в том, чтобы перед переговорами диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показать несостоятельность сил ядерного сдерживания.

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