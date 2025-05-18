Россия планирует 'учебно-боевой' запуск межконтинентальной баллистической ракеты: в ГУР назвали дату

Страна-террорист России планирует совершить запуск межконтинентальной баллистической ракет. В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили, что оккупанты намерены осуществить пуск ракеты в ночь на 19 мая.

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Дальность полета трехступенчатой ​​твердотопливной ракеты РС-24 "Ярс" составляет более 10 тысяч километров. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

В разведке предупредили, что россияне намерены осуществить запуск ракеты с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО. По информации ведомства, РФ в ночь на 19 мая 2025 года намерена осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Также в ГУР сообщили, что запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области.

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов говорил, что если войска Российской Федерации будут готовиться запустить по украинской территории ракету "Орешник", Главное управление разведки Министерства обороны предупредит об этом.

Как писал OBOZ.UA:

– Ракета, которую кремлевский диктатор Владимир Путин назвал "Орешником", ударила по Днепру 21 ноября 2024 года. Она имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки, поэтому больших разрушений не произошло.

– Позже Путин предложил Украине и западным странам выбрать объект в Киеве, по которому РФ нанесет аналогичный ракетный удар, для проведения "технического эксперимента".

– Президент Украины Владимир Зеленский достаточно резко, но весьма точно отреагировал на "предложение" Путина провести "технологическую дуэль".

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