Кремль хвастается военной силой перед разговором Путина и Трампа: в ISW объяснили, от чего агрессор отвлекает внимание

Накануне запланированного разговора диктатора РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом кремлевская пропаганда усилила попытки проецировать военную мощь России. Также в Москве в очередной раз повторили, что мирные переговоры должны затронуть "коренные причины" войны.

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В частности, Путин снова заговорил о "защите" русскоязычных жителей Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

За сутки до телефонного разговора Путина с Трампом кремлевский пропагандист Павел Зарубин опубликовал отрывки из якобы "нового" интервью с Путиным, в котором диктатор заявил, что у России достаточно живой силы и техники, чтобы довести войну на Украине до "логического завершения с необходимыми для России результатами".

Кроме того, диктатор выдал, что русскоязычные украинцы считают Россию своей "родиной". При этом украинские журналисты обратили внимание, что отрывки, опубликованные Зарубиным 18 мая, являются невыпущенными в эфир кадрами из документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который опубликовали 4 мая.

По мнению аналитиков IWS, решение отложить публикацию этой части интервью до 18 мая предполагает, что Кремль пытается представить Западу и российской аудитории сильную, превосходящую в военном отношении Россию перед телефонным разговором Путина с Трампом. Более того, накануне помощник диктатора РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова сражаться "сколько бы долго это ни заняло", а секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев недавно высказал тонко завуалированные ядерные угрозы в отношении того, что Медведев назвал "переговорными ультиматумами".

В то же время Путин пытается отвлечь внимание от военных и экономических проблем России с помощью этой риторики. Кремль ложно позиционирует свою экономику и армию как сильные. ISW продолжает оценивать, что российские войска несут значительные потери на поле боя темпами, которые, вероятно, неустойчивы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Аналитики заявили, что Путин неправильно управлял экономикой России, которая страдает от неустойчивых военных расходов, растущей инфляции, значительной нехватки рабочей силы и сокращения суверенного фонда благосостояния России. Эксперты уверены, что истощение российских материальных средств, персонала и экономических ресурсов текущими темпами, вероятно, поставит Путина перед трудными моментами принятия решений в 2026 или 2027 году.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа как можно быстрее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, глава США уже открыто выразил желание провести такую встречу и уверен, что она необходима.

Ранее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле в очередной раз заговорили о выполнении условий.

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