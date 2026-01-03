На минулому тижні найбільший виробник діамантів в рф – АЛРОСА – порадував українців своїми результатами. Якщо в 2024 році видобуток алмазів складав 33 млн карат, то у 2025 році – вже 29,7 млн карат, і це подавалось як перемога.

Але найбільша "перемога" очікує компанію у 2026 році: вона офіційно визнала, що зниження темпів видобутку відбудеться на рівні мінімум 14%. Одна з причин погіршення стану справ – санкції. Очікується, що за підсумками року імпорт російських діамантів Індією впаде на 40-50%.

Тим не менш, АЛРОСА у 2025 році збирається бути прибутковою, компанія утримується на плаву завдяки розвитку проєктів з видобутку золота. Зараз золото на світових ринках коливається в діапазоні 4000-4500 доларів за унцію, але його собівартість в залежності від регіону видобутку становить всього 1000-1700 доларів за унцію. Хоча рф не може продавати золото на Захід, постійний попит з боку КНР та Індії дозволяє АЛРОСА підтримувати баланс в тонусі.

Втім, падіння яке заплановане на 2026 рік, скоріш за все призведе до збиткової роботи компанії. Очікується, якщо АЛРОСА стане операційно збитковою у 2026 році, то плече компанії підставить Гохран, який запланував на 2026 рік викуп діамантів на 50 млрд рублів. Внутрішній ринок рф АЛРОСА не допоможе, бо роздрібний продаж діамантів знижується, а продаж діамантів інвестиційного класу зростає, але це зростання не покриває зниження експорту алмазів з рф.

Такий тренд цілком влаштовує Україну: чим би федеральний уряд рф не тішив себе (в цьому випадку діамантами), аби не фінансував безглузду війну в Україні.