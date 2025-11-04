БПЛА атаковали НПЗ 'Лукойл' в Кстово Нижегородской области: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на вторник, 4 ноября, Нижегородскую область РФ атаковали дроны. В городе Кстово вблизи Нижнего Новгорода было поражено предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Видео дня

На объекте вспыхнул пожар, кадрами которого россияне делились в сети. Возгорание было видно издалека, отмечали местные жители, которые также жаловались на запах горелой резины в воздухе.

Судя по сообщениям в российских каналах, атака на Кстово продолжалась не один час.

Пораженный НПЗ находится примерно в 800 км от украинско-российской границы. "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Оно уже несколько раз подвергалось атакам украинских БПЛА.

Недавно, 16 октября, там была поражена установка Л-24/300. Она осуществляет гидроочистку 24 тонн сырья в час, соответственно – до 300 тысяч тонн в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 2 ноября, стало известно о том, что Украина атаковала Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Там была слышна работа противовоздушной обороны, а впоследствии россияне "любовались" пожаром.

