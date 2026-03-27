Боятся коронавируса и украинских БПЛА: в России запретили митинги против блокировок интернета

Российская оппозиция еще с середины марта анонсировала проведение в разных городах митингов против блокировок интернета. Однако режим запретил все такие запланированные на 29 марта акции.

Видео дня

Как сообщают оппозиционные издания, официальные заявления на проведение митингов были поданы в 28 городах во всех регионах страны-агрессора. Ответ везде был одинаковый – отрицательный; а вот поводы, по которым акции были запрещены, были разнообразны.

Что говорят на местах

Складывается такое впечатление, что никаких указаний сверху на запрет таких митингов не было. Так или иначе, похоже, что перепуганные российские чиновники на местах сами придумывали поводы для отказа в проведении протестных акций.

Так, в Перми митинг отменили, сославшись на некую "потенциальную аварийную ситуацию" на месте проведения акции. А двух молодых людей, которые заранее пришли на место с плакатами против блокировок, сразу задержали и доставили в полицию.

Власти Хабаровска запретили проведение митинг под предлогом ремонтных работ на предложенном месте проведения (в городском парке).

Креативные подходы

Более креативный подход к ситуации продемонстрировала мэрия Владимира. Она сначала предложила организаторам протестов перенести акцию на 1 апреля. А когда те так и сделали, и пришли с новой заявкой, она уже была отклонена.

В первый раз организаторов уговорили перенести митинг с 29 марта на 1 апреля из-за "уборки территорий" (причем сразу на всех площадках, перечисленных активистами). А второй отказ был со... ссылкой на регулярные объявления беспилотной опасности.

Воздушная и другие тревоги

По той же причине – объявления воздушной тревоги – отменили демонстрации 29 марта власти Мурома, Краснодара и Волгограда.

В Иркутске и Якутске местные власти запретили митинги потому что"обнаружили значительное внимание общественности к предстоящему мероприятию". Соответственно, в мэриях этих городов испугались "чрезмерно большого скопления людей" (хотя в чем именно проявляется опасность "чрезмерно большого скопления", чиновники никак не объяснили).

В Воронеже митинг был запрещен из-за "угрозы терроризма", в Барнауле – "несоответствия законодательству", в Петропавловске-Камчатском – "риски парковок в неположенных местах".

Фейки и болезни

Мэрия Томска отказала активистам в проведении митинга, указав на то, что выражение мнения о блокировке в интернете может расцениваться как распространение недостоверной информации.

В пяти городах Подмосковья, а также в самой Москве, как и в Петербурге, ничего оригинального не придумали, и запретили митинги... из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Что предшествовало

Жители российской столицы начали жаловаться на масштабные перебои с мобильной связью и доступом к интернету еще в самом начале марта. Причем россияне начали активно покупать радиостанции, пейджеры и печатные карты, пытаясь приспособиться к нестабильной связи.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом российский режим пытается усилить контроль над информационным пространством. Именно поэтому россиянам отключают мобильный интернет, а также продолжают подготовку к полной блокировке Telegram.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!