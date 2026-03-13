Кремль усиливает контроль над российским информпространством: в ISW объяснили, чего боится Путин

Российские власти усиливают контроль над информационным пространством в РФ. Россиянам отключают мобильный интернет, а также продолжают подготовку к полной блокировке Telegram, принимаются также меры против использования населением VPN.

Цензура в Интернете нужна Кремлю для минимизации последствий от возможных дальнейших непопулярных решений. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль "закручивает гайки" в сети

Аналитики отметили, что Кремль усиливает репрессивный контроль над российским информационным пространством и все больше ограничивает доступ россиян к свободному интернету.

Так, с 5 марта российские власти ограничили мобильную связь в Москве.

Зацепило даже Госдуму РФ: в здании российского парламента мобильная связь и интернет не работают два дня подряд.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял проблемы со связью в парламентском здании соображениями "государственной безопасности".

Усиливаются также сигналы из Кремля о намерении продолжать ограничивать Telegram. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что этот мессенджер может избежать полной блокировки только в случае полного соблюдения российского законодательства. Он также призвал администрацию Telegram поддерживать "гибкий" контакт с российскими властями.

Заместитель председателя Комитета по информационной политике Государственной думы Андрей Свинцов заявил, что российский федеральный цензор "Роскомнадзор" имеет техническую возможность ограничивать доступ россиян к Telegram даже в случае использования ими VPN. По его словам, государство постепенно начнет ограничивать Telegram через VPN. Такие действия он назвал оправданными, как и запрет других зарубежных соцсетей, ведь, мол, через них осуществляются "неконтролируемые коммуникации", якобы связанные с терактами на территории РФ.

"Кремль, возможно, сейчас ускоряет свою кампанию по цензуре в Интернете, чтобы предотвратить негативную реакцию внутри страны и изолировать режим от будущих непопулярных решений, таких как увеличение количества резервистов, особенно накануне выборов в Думу в сентябре 2026 года. Эта кампания включает усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить россиян использовать российские государственные приложения (такие как мессенджер Max), посадить диссидентов и ограничить доступ к иностранным интернет-ресурсам", – отметили в ISW.

Аналитики считают, что цензура Кремля продолжает вызывать негативную реакцию в российском информационном пространстве.

Один из российских Telegram-каналов, комментируя политические вопросы, заявил, что диалог в информационном пространстве относительно этих российских цензурных усилий пришел к выводу, что они являются "безумием". Этот канал утверждал, что цензурные усилия разрушили "нарратив единства" между российскими властями и народом, который российское правительство будет пытаться восстановить в преддверии выборов в Думу в сентябре 2026 года.

"Усиление этой цензурной кампании продолжает свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин может быть не таким уверенным в стабильности своего режима, и Кремль, вероятно, продолжит развитие российского физического и социального контроля над российским интернетом, возможно, накануне будущего конфликта с НАТО", – резюмировали в ISW.

