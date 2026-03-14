В Москве начался коллапс интернета: россияне скупают пейджеры и готовятся ориентироваться на звезды

Жители российской столицы больше недели жалуются на масштабные перебои с мобильной связью и доступом к интернету. На фоне ограничений россияне начали активно покупать радиостанции, пейджеры и печатные карты, пытаясь приспособиться к нестабильной связи.

По данным ряда российских медиа, проблемы с мобильным интернетом и связью в российской столице начали фиксировать с 6 марта. Из "соображений безопасности" операторы получили распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы.

Ранее Минцифры РФ анонсировало внедрение так называемых "белых списков". Речь идет о перечне сайтов и сервисов, которые должны были оставаться доступными даже во время ограничения интернета. Впрочем, по словам жителей Москвы, сейчас не работают даже эти ресурсы. Зато воспользоваться сетью получается только в отдельных районах или в метро во время движения поездов.

Один из жителей столицы рассказал, что 5 и 6 марта государственные сервисы и некоторые популярные сайты еще работали, однако с 7 марта доступ к сети практически исчез.

"Если 5 и 6 марта так называемый белый список еще работал – Госуслуги, "ВКонтакте", сайт железной дороги и ресурсы для покупки авиабилетов, то с 7 марта – лежат все. Просто невозможно выйти в сеть. Спускаешься в метро и внутри поездов можешь "поймать" сообщение в мессенджере. На станциях – уже все, блок", – пожаловался в комментарии медиа россиянин.

Чиновники министерств и депутаты Госдумы страны-агрессора жалуются, что на рабочих местах отсутствует мобильная связь. В Кремле заявили, что вынуждены пользоваться стационарными телефонами, а отдельные чиновники вместо звонков общаются лично.

Из-за проблем со связью среди россиян вырос спрос на альтернативные средства связи. Продажи бытовых радиостанций увеличились на 27%, пейджеров – на 73%, примерно на четверть вырос спрос на стационарные телефоны. Кроме того, жители Москвы начали покупать атласы и путеводители, а Московский физико-технический институт предложил ориентироваться по солнцу и звездам.

Наибольшие потери понесли курьерские службы, сервисы такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. По оценкам российских экспертов, только за пять дней интернет-ограничений бизнес потерял от 3 до 5 миллиардов рублей.

Позиция российских властей

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы бизнеса будут обсуждаться в профильных ведомствах. Однако ограничения будут продолжаться и в дальнейшем.

"Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Информация об этом заранее предоставлялась. Вы имели возможность ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались по этому поводу", – сказал он.

Вместе с тем в Госдуме сообщили о планах расширить "белые списки" в ближайшие две-три недели. В перечень планируют добавить банковские приложения, маркетплейсы и электронную почту. Кроме того, по словам заместителя председателя комитета по информационной политике Андрея Свинцова, через три-шесть месяцев Роскомнадзор может получить техническую возможность полностью ограничивать или блокировать любой VPN-трафик.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти усиливают контроль над информационным пространством в РФ. Россиянам отключают мобильный интернет, а также продолжают подготовку к полной блокировке Telegram, принимаются также меры против использования населением VPN.

