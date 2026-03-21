'Какой кринж': на российском 'Поле чудес' спели о пользе отключений интернета, россияне возмутились. Видео

В эфире российского шоу"Поле чудес" прозвучала песня, в которой отключение интернета подают как благо для детей. Видео быстро распространилось в сети и вызвало противоречивую реакцию – от иронии до возмущения.

Пользователи активно обсуждают не только содержание композиции, но и участие в ней детей. О выступлении сообщило российское независимое медиа.

20 марта руководитель вокальной студии "Комильфо" из Волгограда Анастасия Серебрякова вместе с детским коллективом выступила на "Поле чудес" с тематическим номером. В песне дети поют об отсутствии блогов и каналов без интернета, а также отмечают, что гаджеты становятся ненужными, зато появляется время на офлайн-развлечения, в частности бадминтон.

Отдельные строки композиции призывают не переживать из-за пропущенных онлайн-занятий или не изученных уроков, подчеркивая преимущества "живого общения". Припев построен вокруг идеи отказа от интернета и "жизни наоборот".

Студия, принявшая участие в выступлении, действует при муниципальном досуговом комплексе "21 век", основанном администрацией Волгограда. Ее руководительница является лауреаткой многочисленных конкурсов и получала награды от представителей российской патриотической сцены.

После появления видео в сети пользователи начали активно его обсуждать. Среди реакций – критика из-за возможной пропаганды, замечания по использованию детей в подобных номерах, а также ироничные комментарии относительно содержания песни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жителям столицы страны-агрессора Москвы на мобильные телефоны начали массово поступать СМС-сообщения о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Одновременно москвичам в этих сообщениях советуют воспользоваться сервисами из "белого списка" – сайтами, которые должны быть доступны при отключении мобильного интернета.

