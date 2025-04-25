Более половины российских срочников вовлекают в боевую службу: в ГУР привели статистику

В России в рамках весеннего призыва на срочную службу фиксируются многочисленные облавы и задержания призывников. Хотя власти страны-агрессора официально заявляют, что солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют, чтобы компенсировать потери и уменьшение количества желающих добровольно идти на войну, срочников заставляют подписывать контракты и участвовать в боевых действиях в статусе профессиональных военных.

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Так, в частях центрального военного округа РФ из 15 тысяч срочников 8170 привлекли именно к боевой службе. Об этом рассказали в проекте Главного управления разведки Минобороны Украины "Хочу жить".

"Мы составили поименный список 217 солдат срочной службы ВС РФ, умерших с начала российского вторжения в Украину. Среди них есть те, кого довели до самоубийства, кого забили до смерти "товарищи" по службе, кто погиб из-за нарушений техники безопасности или на объектах, расположенных глубоко в тылу РФ – например, на складах вооружения", – отмечает проект и дает пример.

Так, 22 апреля во Владимирской области состав боеприпасов 51 главного ракетно-артиллерийского управления "превратился в огромный огненный шар, напоминающий ядерный взрыв". В этом аду погибли и солдаты срочной службы, потому что "их активно направляют на такие объекты".

В воинских частях центрального военного округа проходят службу 15 тысяч срочников из призыва 2024 года (с призывом текущего года их численность возрастет до 18 тысяч). Из них только 1500 человек действительно проходят военную подготовку в учебных центрах. Еще около 5300 служат в более или менее безопасных условиях, то есть в пунктах постоянной дислокации. Остальные 8170 срочников привлечены к боевой службе.

Это 5 600 срочников, направленных в сводные стрелковые батальоны прикрытия границы.

"Именно они попадали в плен в августе 2024 года и продолжают гибнуть в Курской, Белгородской и Брянской областях", - отмечает проект.

Не менее 1870 срочников служат такелажниками и в ротах охраны арсеналов и складов боеприпасов.

"360 срочников направлены на... реконструкцию БАМа. Той бессмысленной "стройки века", где при Брежневе пахали всем СССР", – рассказали в "Хочу жить".

Еще 270 проходят службу в военных комиссариатах, 70 – задействованы в составе полевых госпиталей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают методически уничтожать многочисленное оккупантов. Только с начала 2025 года армия страны-террориста потеряла почти 155 тысяч солдат – такую статистику приводит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отмечает, что наши защитники ежедневно уничтожают врага по всей фронтовой линии.

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 945 330 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них около 1060 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки.

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