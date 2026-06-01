Южный окружной военный суд РФ вынес приговоры двум украинским военнопленным – 30-летнему Дмитрию Кищенко и 32-летнему Всеволоду Широких. Одного из них приговорили к 19 годам колонии, другого – к 20 годам. Приговоры были объявлены в России и касаются украинских военных, находящихся в плену.

Видео дня

О решении суда сообщило российское оппозиционное издание"Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда. По данным журналистов, Кищенко и Широких признали виновными по статьям об участии в "террористическом сообществе" и прохождении обучения с целью осуществления "террористической деятельности".

В суде заявили, что основанием для обвинений стала их служба в полку"Азов".

Обстоятельства дела

Согласно информации проекта WarTears, Дмитрий Кищенко проходил службу старшим солдатом в "Азове". В июле 2022 года он получил ранение в результате удара по Волновахской исправительной колонии на оккупированной территории Донецкой области, после чего попал в плен.

Всеволода Широких проект WarTears называет оператором отделения роботизированной разведки в "Азове". По имеющимся данным, он оказался в плену после выхода украинских защитников из Мариуполя.

Детали приговора

Суд назначил Дмитрию Кищенко 19 лет лишения свободы, а Всеволоду Широких – 20 лет колонии. Обоих украинцев судили по одинаковым обвинениям, связанным с их службой в "Азове".

Полк "Азов" является подразделением Национальной гвардии Украины. Кремлевская власть ранее признала его "террористической организацией" и регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военных, которые служили в этом подразделении и попали в плен.

Напомним, Россия замучила по меньшей мере 406 украинских военнопленных и гражданских заложников, чей статус пребывания в плену был официально подтвержден. Одними из самых распространенных причин смерти становились жестокие пытки и неоказание медицинской помощи.

Украина и Россия 15 мая провели обмен военнопленными. Домой из российской неволи вернулись 205 украинцев, 95% из них находились в плену еще с 2022 года. Этот обмен является частью обмена в формате "1000 на 1000", о котором были достигнуты договоренности накануне 9 мая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля. Тогда удалось вернуть 193 украинских воина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!