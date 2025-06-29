17-летнего сына приспешника Путина Кадырова сфотографировали с часами за 7 млн долларов

Семья путинского приспешника, так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова продолжает щеголять неподходящими для "политической элиты" дотационной республики доходами. На этот раз внимание к себе привлек несовершеннолетний сын Кадырова Адам, который ранее превратился в мем из-за многочисленных "награждений" разномастными наградами и солидной "коллекцией" назначений на высокие должности в Чечне.

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На своей свадьбе, состоявшейся недавно в "родовом селе" Кадыровых, 17-летний Адам засветил инкрустированные бриллиантами часы, стоимость которых стартует от 7 млн долларов. Об этом пишет Telegram-канал чеченского оппозиционного объединения NIYSO.

Активисты, ставящие своей целью освобождение Ичкерии и от России, и от клана Кадырова, опубликовали фотографию, на которой Адам Кадыров позирует с кем-то из гостей своей свадьбы. На его левой руке надеты часы, в которых, благодаря тому, что несовершеннолетний жених умышленно выставил их на обозрение, без лишних усилий можно идентифицировать Jacob & Co Billionaire Ashoka, инкрустированные россыпью. бриллиантов. Именно они, в частности, и определяют стоимость ценного "хронометра": цена на такие часы стартует от 7 млн долларов, некоторые экземпляры могут стоить до 30 млн в американской валюте или до 2,4 млрд российских рублей.

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Потерявшие голову от постоянного раболепия в свой адрес и ощущения вседозволенности, ставленники Кремля реально считают, что такие украшения дают им значимость и вызывают уважение. Но на самом деле, они лишь в очередной раз показывают свою жалкую сущность и то, насколько им плевать на население.

Если жители оккупированной Чечни ломают голову над тем, почему они вынуждены жить в тех условиях, в которых живут, то ответ они могу найти на этом фото.

Примером вышеизложенного является пристрастие к дорогим часам. Вчера на руке молодожёна были замечены часы Jacob & Co Billionaire Ashoka. По причине бриллиантов, стоить такие могут от 7 до 30 миллионов долларов (2.4 млрд рублей).

"Потеряв голову от постоянного раболепия в свой адрес и ощущения вседозволенности, ставленники Кремля реально считают, что такие украшения дают им значимость и вызывают уважение. Но на самом деле, они лишь в очередной раз показывают свою жалкую сущность и то, насколько им плевать на население. Если жители оккупированной Чечни ломают голову над тем, почему они вынуждены жить в тех условиях, в которых живут, то ответ они могут найти на этом фото", – недвусмысленно указали в NIYSO на дотационный статус Чечни и пропасть между тем, как живут представители клана Кадырова и обычные чеченцы.

Зато в российском Telegram-канале ВЧК-ОГПУ утверждают, что "орденоносец" Адам Кадыров выбрал себе вовсе не "дешевую" модель часов за "смехотворные" 7 млн долларов: его часы, по версии СМИ, украшены 320 бриллиантами и стоят 27,7 млн долларов.

В перечне дотационных субъектов РФ Чечня занимает 11 место, уступая, в частности, Бурятии, Туве, Якутии и Чукотке. Поэтому на часы для 17-летнего Адама в прямом смысле "скинулись" не только жители Чечни, но и россияне из других регионов "великой и необъятной".

Напомним, в начале мая некоторые СМИ сообщили, что якобы Рамзан Кадыров ищет себе преемника по состоянию здоровья. При этом перечень "кандидатов", которым он хоть немного доверяет, очень ограничен.

Эти слухи поползли после появления других "инсайдов" – о том, что Кадыров вступил в конфликт с Кремлем:.

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