Кадыров вступил в конфликт с Кремлем: СМИ назвали причину и раскрыли подробности

Глава Чечни Кремля Рамзан Кадыров вступил в конфликт с Кремлем, в последние месяцы его отношения между с российским диктатором Владимиром Путиным разладились. Тяжелобольной Кадыров тайком от Москвы искал гарантий для своих родственников в мусульманских странах Ближнего Востока, однако ФСБ сразу узнала и доложила Путину.

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Об этом 27 марта ссобщило латвийское издание "Важные истории", ссылаясь на источники. В частности, о разладе Кадырова с Кремлем рассказал бывший сотрудник ФСБ, специализировавшийся на Северном Кавказе, информацию подтвердил и его действующий коллега.

Также частично эти сведения подтвердили северокавказская журналистка, которая говорила на условиях анонимности, и чеченские правозащитники.

Так, по словам источников, главной причиной конфликта стала информация от ФСБ об участившихся переговорах Кадырова о будущем его активов и безопасности его семьи с представителями мусульманских монархий Ближнего Востоке.

Эти переговоры не были согласованы с Кремлем.

По данным СМИ, Кадыров давно и тяжело болен. В расследовании "Новой газеты Европа" говорилось, что у него серьезные проблемы с почками и поджелудочной.

Судя по тому, с каким трудом ему дается речь, его болезнь прогрессирует.

Хотя глава Чечни и пытается скрыть свое состояние под повышенной активностью в сети, в последние месяцы он все чаще надолго пропадает из публичного поля, пишут "Важные истории".

Он хорошо понимает, как устроена власть в Чечне и что может ждать его семью в случае его ухода.

Кадыров также знает цену обещаниям и гарантиям безопасности со стороны Москвы, говорится в статье.

Неуверенность в будущем многочисленных родственников и побудила его искать гарантии для них в мусульманских странах Ближнего Востока.

С их лидерами у Кадырова сложились давние приятельские отношения.

По словам источников, он пытался скрыть эти переговоры от Кремля, однако ФСБ РФ сразу узнала о них и доложила Путину.

В частности, недавно, Кадыров убрал с государственных должностей свою старшую дочь 26-летнюю Айшат, наиболее приближенную к отцу из всех детей.

С 2020 года она была первым замминистра культуры Чечни, позже стала министром, а в 2023 году – вице-премьером Чечни.

Параллельно с ухудшением отношений главы республики с Кремлем Айшат ушла с поста и стала владельцем компании "Чеченские минеральные воды" – крупнейшего экспортера Чечни, писала "Верстка".

До этого компания также принадлежала семье Кадырова – сперва через фонд им. Ахмата Кадырова, затем через двух номинальных владельцев.

В конце марта имена Айшат и ее младшей сестры 20-летней Табарик Кадыровой скрыли из реестра юрлиц.

Обе женщины находятся под санкциями США и Японии. Также в черный список США включен модный дом Айшат "Фирдаус".

Разлад с Кремлем коснулся и ближайшего соратника Кадырова – депутата Госдумы Адама Делимханова.

С начала 2025 года Делимханов категорически отказывается от участия в любых силовых разборках, говоря своему окружению, что "на самом верху" получено строгое указание, чтобы чеченские лидеры и силовики "поменьше светились", писал российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, и источники "Важных историй" подтвердили эту информацию.

Независимая журналистка, работающая на Северном Кавказе, на условия анонимности рассказала, что о конфликте Кадырова и Делимханова с Кремлем также стало известно кавказским правозащитникам.

Представитель чеченского движения "Нийсо" Ансар Дишни сказал, что Делимханову "действительно дали понять границы его возможностей".

По его словам, Делимханов пока что остается в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке в Москве – штабе представителей Кадырова.

Кремль и ФСБ РФ были недовольны тем, что Делимханов в последнее время организовывал криминальные схемы с рейдерством и вымогательством без согласования с руководством РФ, говорят правозащитники.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты выяснили, что двоюродный брат Кадырова Шахруди Эдильгириев купил в Дубае четыре виллы более чем на 20 млн долларов, используя схемы вывода денег через фонд Кадырова. ОАЭ остаются ключевой зоной для легализации активов элиты Чечни, которая обогащается из-за теневых финансовых механизмов.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Ичкерии Абдул-Хаким Шишани, ныне воюющий на стороне Украины, рассказал, что Кадыров нажил немало врагов в ФСБ и держится в кресле, пока Путин остается у власти. Кадыровцы – личное войско Путина, которое помогает ему контролировать Чечню. Их с диктатором связывают общие преступления: убийства политических оппонентов, правозащитников и журналистов, говорит Шишани.

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