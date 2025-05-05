Кадыров ищет себе преемника из-за состояния здоровья: список кандидатов ограничен – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, состояние здоровья которого в последнее время вызывает все больше вопросов, похоже, всерьез задумался о вопросе наследника. Он выбирает преемника среди собственных детей – и фаворитом в этой борьбе считают его сына Адама.

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Об этом сообщает "Новая газета. Европа". Издание отмечает, что в чеченского диктатора –14 детей от нескольких женщин, впрочем, к политической орбите он допускает только двух из них: дочь Айшат, которой 26, и 17-летнего Адама, которому уже в ноябре исполнится 18. Именно последнего в Чечне все чаще называют "молодой копией Рамзана" – и это сравнение, очевидно, не просто метафора, а намек на его будущую роль в регионе.

Впервые вопрос о передаче власти остро встал еще в 2023 году, когда ходили слухи о существенном ухудшении здоровья Кадырова. С тех пор, по данным издания, он активно занялся укреплением своего политического фундамента, который традиционно держится на трех китах: бесконечном федеральном финансировании из Москвы, лично подконтрольных вооруженных формированиях и иммунитете от любого уголовного преследования – и все это с благословения самого Путина.

Сейчас главная задача Кадырова – сохранить эти рычаги влияния для своей семьи, переформатировав систему так, чтобы она работала и без него. Речь идет не только о личной безопасности, но и о контроле над силовыми структурами, ключевыми бизнес-активами и политическим ландшафтом в республике.

Кадыров, как утверждает источник, уже два года добивается от Кремля личных гарантий для своих детей – прежде всего для Адама. Главное – избежать возможных репрессий или потери влияния в случае передачи власти.

Напомним, что третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров стал куратором управления МВД в республике. Он уже назначил руководителя оперативно-розыскной части управления собственной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году 15-летний сын Кадырова всего за один месяц получил 9 наград. В "коллекцию" его орденов и медалей добавилось высшее звание республики – "Герой Чечни".

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