Звездная пара аистов снова вместе: в известное гнездо вернулся Грицько и выгнал Леля от Одарки
Романтично-драматическая история легендарного аистового гнезда в селе Леляки на Полтавщине продолжается. После ожесточенной борьбы с другой парой – Лелем и Квиткой – хозяйка гнезда Одарка отстояла дом, а сегодня к ней вернулся самец Грицько.
Об этом сообщила исследовательница Ира Саражинская. Наблюдение за звездной парой аистов продолжается в прямом эфире.
Под наблюдением ученых в этом птичьем доме ежегодно гнездятся аисты Грицько и Одарка, выращивая потомство. Но в этом году здесь разгорелась настоящая битва за гнездо.
Драка за гнездо
В начале апреля его пыталась занять другая пара аистов – Лель и Квитка. Но 5 апреля вернулась Одарка и выгнала чужаков.
"Вполне прогнозируемо, что она отвоевала его у пары аистов, которая сложилась здесь 2 апреля – недолго Лель и Квитка были вместе в этом гнезде. Не сработала гармоничность пары и их слаженное "как иголка с ниткой". Молодая и неопытная Квитка испугалась более сильной Одарки. Несколько раз Лель улетал из гнезда за Квиткой, однако она так и не вернулась, чтобы соревноваться с соперницей", - рассказала исследовательница.
В результате Одарка приняла в гнезде Леля, а Квитка осталась без пары.
Возвращение Грицька и его "поединок" с Лелем
Сегодня вернулся в гнездо "правомерный" хозяин дома Грицько. Он вступил в бой с Лелем и одержал победу.
"Уверенно, смело, мощно, с размахом залетел Грицько в гнездо, чтобы отстаивать свое, сражаться за свое, остаться в своем. Нападение, драка, противостояние, кровь... За свой родной дом аисты отчаянно сражаются. Сегодня это демонстрировали самцы – Лель и Грицько. Победа за Грицьком", – рассказала Саражинская.
Сейчас, добавляет исследовательница, у Леля есть шанс вернуться к Квитке. Однако, все может пойти и по другому сценарию.
"Возвращение Грицька – это только первая часть событий, которые бушевали сегодня в аистовом гнезде на Полтавщине. Самое интересное то, с кем же Грицько создал пару", – заинтриговала Саражинская и пообещала рассказать обо всем в следующем посте.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне в гнездо в селе Леляки вернулась аист Одарка и вступила в бой с молодой парой, которая там поселилась. По словам исследовательницы, это было абсолютно предусмотрено, потому что когда в гнездо возвращаются его предыдущие хозяева, а его уже занимают, то между птицами происходят схватки.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!