Звездная пара аистов снова вместе: в известное гнездо вернулся Грицько и выгнал Леля от Одарки

Романтично-драматическая история легендарного аистового гнезда в селе Леляки на Полтавщине продолжается. После ожесточенной борьбы с другой парой – Лелем и Квиткой – хозяйка гнезда Одарка отстояла дом, а сегодня к ней вернулся самец Грицько.

Об этом сообщила исследовательница Ира Саражинская. Наблюдение за звездной парой аистов продолжается в прямом эфире.

Под наблюдением ученых в этом птичьем доме ежегодно гнездятся аисты Грицько и Одарка, выращивая потомство. Но в этом году здесь разгорелась настоящая битва за гнездо.

Драка за гнездо

В начале апреля его пыталась занять другая пара аистов – Лель и Квитка. Но 5 апреля вернулась Одарка и выгнала чужаков.

"Вполне прогнозируемо, что она отвоевала его у пары аистов, которая сложилась здесь 2 апреля – недолго Лель и Квитка были вместе в этом гнезде. Не сработала гармоничность пары и их слаженное "как иголка с ниткой". Молодая и неопытная Квитка испугалась более сильной Одарки. Несколько раз Лель улетал из гнезда за Квиткой, однако она так и не вернулась, чтобы соревноваться с соперницей", - рассказала исследовательница.

В результате Одарка приняла в гнезде Леля, а Квитка осталась без пары.

Возвращение Грицька и его "поединок" с Лелем

Сегодня вернулся в гнездо "правомерный" хозяин дома Грицько. Он вступил в бой с Лелем и одержал победу.

"Уверенно, смело, мощно, с размахом залетел Грицько в гнездо, чтобы отстаивать свое, сражаться за свое, остаться в своем. Нападение, драка, противостояние, кровь... За свой родной дом аисты отчаянно сражаются. Сегодня это демонстрировали самцы – Лель и Грицько. Победа за Грицьком", – рассказала Саражинская.

Сейчас, добавляет исследовательница, у Леля есть шанс вернуться к Квитке. Однако, все может пойти и по другому сценарию.

"Возвращение Грицька – это только первая часть событий, которые бушевали сегодня в аистовом гнезде на Полтавщине. Самое интересное то, с кем же Грицько создал пару", – заинтриговала Саражинская и пообещала рассказать обо всем в следующем посте.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в гнездо в селе Леляки вернулась аист Одарка и вступила в бой с молодой парой, которая там поселилась. По словам исследовательницы, это было абсолютно предусмотрено, потому что когда в гнездо возвращаются его предыдущие хозяева, а его уже занимают, то между птицами происходят схватки.

