Аистовые бои: в известное гнездо вернулась Одарка и выгнала Квитку. Видео

В воскресенье, 5 апреля, в селе Леляки Полтавской области произошла настоящая драма. В птичье гнездо вернулась аист Одарка, которая сначала выгнала самку Квитку, однако впоследствии ее саму вытеснял действующий владелец гнезда, Лель.

Об этом сообщила орнитолог Пирятинского нацпарка Ирина Саражинская. На момент прибытия Одарки, гнездо пары было пустым.

Что произошло

По словам специалистки, это было абсолютно предусмотрено, потому что когда в гнездо возвращаются его предыдущие хозяева, а его уже занимают, то между птицами происходят столкновения.

Когда вернулись Лель и Квитка, Одарка набросилась на самку, хотя на считанные секунды первым пригнулся самец. Одарка прогнала Квитку, а Лель прогнал саму Одарку. Однако, как добавляет ученая, одной схваткой не обошлось, потому что драки в гнезде в течение часа постоянно продолжались.

Смотрители выразили надежду, что ситуация стабилизируется в пользу Леля и Квитки, однако сочувствуют и Одарке, которая потеряла гнездо в пользу другой пары. К тому же ожидается прибытие аиста Грицика, что может добавить нового напряжения в борьбе за птичий дом.

Как сообщал OBOZ.UA, о формировании новой пары в гнезде аистов, которая не является известными ранее Одаркой и Грициком стало известно 3 апреля. Тогда орнитологи впервые предупредили о возможной борьбе за гнездо, если предыдущие птицы вернутся.

