Знают не все: что означает слово 'подвох'

В ежедневной речи мы часто слышим: "Вот уж каверза!" или "Без каверз не обошлось". Но не все задумываются, откуда взялось это слово и что оно на самом деле означает.

Хоть звучит оно по-домашнему забавно, "каверза" имеет более глубокие корни и несет значение не только шутки, но и подвоха.

В староукраинском языке это слово появилось еще в XVII–XVIII веках и употреблялось в значении "коварство, интрига, подлая выходка".

Со временем его смысл смягчился, и сейчас "каверза" может означать и злую шутку, и просто неприятную ситуацию, которую кто-то кому-то "подбросил".

По словарю, каверза это:

Подвох, интрига, хитрость, направленные на то, чтобы запутать или навредить.

Червоні кролячі очі [Загнибіди] видавали лукаву душу, єхидні заміри: писарська каверза побраталася у них з крамарськими хитрощами (Панас Мирний).

Підозрілий до всього голова артілі Неїжмак убачив у цьому якусь каверзу, спрямовану проти нього (Василь Минко).

Также "подвох" означает злую или коварную выходку, шутку, которая может доставить хлопоты.

Можна було сподіватися непослуху і каверзи від учнів.

Итак, "каверза" – это что-то на грани между шуткой и подлостью: остроумная, но не совсем безобидная выходка.

Синонимы к слову "каверза": підступ, інтрига, витівка, штукарство, хитрощі, підколка, пастка, пакість.

А вот антонимы – щирість, відвертість, простодушність.

