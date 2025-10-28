Жуколад: в Украине начали продавать шоколад с настоящими личинками жуков. Фото и видео

В Украине предприниматели начали продавать шоколадки с начинкой в виде настоящих личинок жуков. Это так называемый "Жуколад" с личинками, он уже реализуется в магазинах сети "Аврора" и ресторанах "Китайский Привет", пока только в Киеве и Львове.

Видео дня

Об этом сообщают владельцы "Авроры" и "Китайского Привет". Украинцам предлагают попробовать личинок жука вида Zophobas morio. Стоимость одной плитки – 49 грн.

Что именно предлагают украинцам

Причем в "Авроре" не скрывают, а наоборот, даже хвастаются, что предлагают людям так называемый "зофобас".

Зофобас является популярным живым кормом для многих животных. Его продают на рынках как корм для рептилий, птиц и ежей.

Производители утверждают, что в составе батончика "Жуколад" есть обычный шоколад и "настоящие, съедобные, хрустящие" личинки.

"Иногда одно "фу, класс" лучше тысячи "ок". Потому что мы верим, что вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку", – считают в "Авроре".

Как реагируют украинцы

Предприниматели утверждают, что люди "высказывают разные мнения по поводу "Жуколада". Где именно эти разные мнения они выражают, ни "Аврора", ни "Китайский Привет" не раскрывают. Зато в сети, где предприниматели пытаются рекламировать собственное "лакомство", есть только негативная реакция пользователей.

Из наименее негативных реакций можно выделить, что "это на любителя (хотя нам не нравится)", и то, что молодежь может заинтересоваться такими "сладостями на Хэллоуин".

Также люди считают, что такой продукт может быть опасным. Ведь производители не конкретизируют, из чего и как именно изготавливают такую начинку.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно цены на какао на международном рынке упали до самого низкого за 11 месяцев уровня. Это означает, что стоимость шоколада и других продуктов, которые изготавливают из этого сырья, может упасть – как в мире в целом, так и конкретно в Украине. Ситуация на рынке изменилась на фоне ожиданий, что повышение зарплат фермеров в Гане и Кот-д'Ивуаре будет стимулировать продажи и способствовать росту поставок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!