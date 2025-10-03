Таких цен не было почти год: во всем мире обвалилась стоимость популярного продукта

Цены на какао на международном рынке упали до самого низкого за 11 месяцев уровня. Это означает, что стоимость шоколада и других продуктов, которые изготавливают из этого сырья, может упасть – как в мире в целом, так и конкретно в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что ситуация на рынке изменилась на фоне ожиданий, что повышение зарплат фермеров в Гане и Кот-д'Ивуаре будет стимулировать продажи и способствовать росту поставок.

Что происходит на рынке

Гана, которая является вторым по величине поставщиком какао-бобов в мире, объявила о втором за сезон повышении выплат фермерам. Зато в Кот-д'Ивуаре, который является главным производителем какао-бобов, закупочные цены для нового урожая, сбор которого начался 1 октября, установили на уровне 2800 франков КФА за килограмм – высокие закупочные цены обычно стимулируют производителей быстрее сдавать сырье на переработку и на экспорт.

Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение поставок из Южной Америки. Сейчас активно наращивают производство такие страны, как Эквадор, Бразилия, Перу и Колумбия.

Кроме того, спрос на какао остается слабым. По данным Berenberg, до конца сезона 2025 года мировое потребление вряд ли существенно вырастет. Кроме того, они прогнозируют, что переработка какао-бобов останется на низком уровне, а высокая чувствительность к ценам и в дальнейшем будет влиять на спрос на шоколад.

На фоне этих новостей активный контракт на какао на товарной бирже Нью-Йорка снизился на 3,8% и достиг самого низкого с октября 2024 года уровня. На Лондонской бирже падение составило 4,1%.

С лета ситуация изменилась

Еще летом в мире и в частности в Украине подорожали кофе, чай и какао. Стоимость сырья для популярных напитков выросла последние несколько лет по таким причинам:

климатические катастрофы;

сокращение урожая;

дисбаланс между спросом и предложением.

Зато в середине весны прошлого года стоимость тонны какао пересекла психологический предел в $10 тыс., поскольку в сезоне 2023/24 мировое производство какао-бобов сократилось с 5 до 4,4 млн тонн. А в декабре 2024 года произошел очередной всплеск стоимости какао-бобов – их цена достигла максимальных 11 985 $/т. Но по состоянию на середину июня какао-бобы стоили 8300-8700 $/т.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе цены на мясо во всем мире достигли рекордного уровня, а на масло – выросли до трехлетнего максимума. В результате продовольственные цены в целом по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%.

