Таких цен не было почти год: во всем мире обвалилась стоимость популярного продукта

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
2,2 т.
Цены на какао на международном рынке упали до самого низкого за 11 месяцев уровня. Это означает, что стоимость шоколада и других продуктов, которые изготавливают из этого сырья, может упасть – как в мире в целом, так и конкретно в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что ситуация на рынке изменилась на фоне ожиданий, что повышение зарплат фермеров в Гане и Кот-д'Ивуаре будет стимулировать продажи и способствовать росту поставок.

Что происходит на рынке

Гана, которая является вторым по величине поставщиком какао-бобов в мире, объявила о втором за сезон повышении выплат фермерам. Зато в Кот-д'Ивуаре, который является главным производителем какао-бобов, закупочные цены для нового урожая, сбор которого начался 1 октября, установили на уровне 2800 франков КФА за килограмм – высокие закупочные цены обычно стимулируют производителей быстрее сдавать сырье на переработку и на экспорт.

Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение поставок из Южной Америки. Сейчас активно наращивают производство такие страны, как Эквадор, Бразилия, Перу и Колумбия.

Котировки какао падают.

Кроме того, спрос на какао остается слабым. По данным Berenberg, до конца сезона 2025 года мировое потребление вряд ли существенно вырастет. Кроме того, они прогнозируют, что переработка какао-бобов останется на низком уровне, а высокая чувствительность к ценам и в дальнейшем будет влиять на спрос на шоколад.

На фоне этих новостей активный контракт на какао на товарной бирже Нью-Йорка снизился на 3,8% и достиг самого низкого с октября 2024 года уровня. На Лондонской бирже падение составило 4,1%.

С лета ситуация изменилась

Еще летом в мире и в частности в Украине подорожали кофе, чай и какао. Стоимость сырья для популярных напитков выросла последние несколько лет по таким причинам:

  • климатические катастрофы;
  • сокращение урожая;
  • дисбаланс между спросом и предложением.

Зато в середине весны прошлого года стоимость тонны какао пересекла психологический предел в $10 тыс., поскольку в сезоне 2023/24 мировое производство какао-бобов сократилось с 5 до 4,4 млн тонн. А в декабре 2024 года произошел очередной всплеск стоимости какао-бобов – их цена достигла максимальных 11 985 $/т. Но по состоянию на середину июня какао-бобы стоили 8300-8700 $/т.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе цены на мясо во всем мире достигли рекордного уровня, а на масло – выросли до трехлетнего максимума. В результате продовольственные цены в целом по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%.

