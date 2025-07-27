Враг бьет по медтранспорту, стабпунктам и госпиталям: Сырский рассказал о роли медиков в войне против России

В воскресенье, 27 июля, в Украине отмечают профессиональный праздник особенных людей – медицинских работников. Независимо от должностей, званий и статусов – это те люди, которые рано или поздно нужны каждому, а особенно во время войны, которую ведет коварный российский агрессор, стремясь уничтожить украинский народ.

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Так о празднике высказался главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Он подчеркнул исключительную роль медицинского персонала в обороноспособности нашего государства и поздравил всех причастных с праздником.

Поздравление от Сырского

Генерал отметил: недаром в Украине каждый человек с медицинским образованием, независимо от пола, является военнообязанным. С начала полномасштабной войны в ряды медицинской службы ВСУ добровольно присоединились десятки тысяч гражданских медработников, которые вместе с кадровыми военными медиками составляют важнейший кластер Сил обороны.

"Они ежедневно спасают наших воинов – на медэвакуации, стабпункте, во фронтовом госпитале, в операционной прифронтового города или во время реабилитации в тылу. Лечат больных. Огромную роль в спасении и лечении военнослужащих играют и гражданские медики", – подчеркнул Сырский.

Он добавил, что Россия ведет против украинского государства варварскую войну, целенаправленно нарушая нормы международного гуманитарного права, бьет по медицинскому транспорту, по стабилизационным пунктам и госпиталям.

"Склоняю голову перед каждым медиком, который погиб, спасая жизни других. Вечная память и вечная слава!" – выразил соболезнования главком ВСУ.

Он также поблагодарил каждого гражданского и военного медицинского работника и боевого медика – и в белом халате, и в бронежилете, которые являются надеждой для бойцов в самые сложные моменты и частью силы украинской армии.

"С Днем медицинских работников! Стойкости вам, выдержки и победы – вместе со всеми, кого вы спасли и вылечили. Слава украинским медикам! Слава Украине! Героям слава!" – подытожил Сырский.

Что предшествовало

Защищая Украину, в январе 2025 года погиб боевой медик Александр Перерва из Днепра. В 2022-м защитник участвовал в эвакуации раненых из Мариуполя, в частности с "Азовстали", на его счету – десятки спасенных жизней.

В боях погиб 22-летний боевой медик Владислав Петрук из Луцка. Он присоединился к войску в начале полномасштабной войны, сердце воина перестало биться 14 февраля на Харьковщине.

На войне погиб украинский поэт, боевой медик и врач-кардиолог высшей категории Владимир Воликов, который с первых дней полномасштабного вторжения присоединился в ряды ВСУ. Сердце защитника, который имел позывной "Скиф", остановилось в результате пулевого ранения.

В апреле на Покровском направлении погиб боевой медик Сергей Кривенек из Смелы. Младший сержант служил в 1-м стрелковом батальоне одной из воинских частей ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля российские оккупанты ударили КАБом по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. Рядом расположено еще одно помещение для лечения людей. В результате обстрела погиб один человек и еще 17 пострадали, в том числе ребенок.

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