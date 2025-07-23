'Болезненная потеря': в Одесской области попрощались с директором авиаклуба 'Одесса', который погиб во время выполнения боевого задания. Фото

В среду, 23 июля, в Одесской области попрощались с директором авиаклуба "Одесса" Константином Обориным с позывным "Камикадзе". 63-летний военный погиб 18 июля во время выполнения боевого задания в Днепропетровской области.

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Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и "Суспильне". Провести защитника в последний путь пришли побратимы, друзья и неравнодушные горожане.

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"Одесская область прощается со своим Героем. Константин Оборин – настоящий патриот Украины, военный, директор авиаклуба "Одесса", председатель Союза ветеранов Афганистана. Командир эскадрильи, которая защищает небо над Одесской областью и сбивает вражеские "Шахеды", – говорится в сообщении.

Кипер отметил, что гибель Константина Оборина является большой потерей для страны.

"Болезненная потеря для нашего региона и страны. Уверен, что его добрые и важные дела будут жить и воплощаться командами, которые он воспитал и научил", – написал он.

Друзья военного вспоминают Константина как энергичного и жизнерадостного человека.

"Эта непосредственная заинтересованность в чужих делах в лучшем смысле этого слова, на мой взгляд, и есть его очень характерная черта. Ну, война такая вещь, что она выбирает тех, кого она забирает из этого мира. И нет тех слов, которыми можно было бы выразить печаль, связанную с его гибелью", – рассказал друг Виктор.

Товарищ погибшего Александр рассказал, что познакомился с Константином на хоккейной площадке. Он вспоминает его как доброжелательного и позитивно настроенного человека, который всегда находил время, чтобы поддержать, выслушать и помочь. По словам Александра, Константин неоднократно пытался убедить его прыгнуть с парашютом, однако тот так и не решился из-за собственных страхов.

Еще один друг Александр признался, что искренне верил – вместе с Константином дождутся победы и снова встретятся на летном поле, где когда-то летали вместе.

"Сейчас мне очень тяжело говорить, я бесконечно уважал этого человека и буду помнить всю жизнь, каким он был, как он ушел. И вместе с его памятью дождемся победы. Я буду еще летать и вспоминать о Константине Оборине", – сказал он.

Что предшествовало

О гибели военного 19 июля сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что Константин мог оставаться в тылу из-за своего возраста, но он продолжал выполнять боевые задачи и погиб, оставаясь верным присяге и Украине.

В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Герой вывез из плена 29 украинских бойцов. Константин Оборин вместе с побратимами во время освобождения Херсонщины и после сыграл выдающуюся роль и создал много проблем для врага.

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